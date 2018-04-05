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Taksim İlk Yardım Hastanesi cayır cayır yanıyor

Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın çıktı. Hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yanan bina ek inşaat olarak yapılan bina. Haliyle içerde hasta bulunmuyor.

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Eklenme Tarihi: 05-04-2018 17:25 - Güncelleme: 05-04-2018 17:47

İSTANBUL Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın çıktı. Hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Hastalar tahliye ediliyor. Yangın sırasında patlamalar olduğu belirtilirken alevler hastanenin dış cephesini sardı. Yangından çıkan duman İstanbul'daki bir çok semtten görülüyor. İtfaiye Müdürü ise açıklamasında yaralı ve can kaybı olmadığını yoğun bakım dışındaki hastaların tahliye edildiğini söyledi.

Gaziosmanpaşa'da bulunan TaksimEğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında patlamalar yaşanırken alevler hastanenin dış cephesini tamamen kapladı. Çatıda başlayan yangın kısa sürede diğer katlara da sıçradı.

İhbar üzerine İstanbul'un çok sayıda ilçesinden itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Binanın çatısında ve cephe bölümünde alevli şekilde süren yangına, itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Bu arada, hastaların tahliyesine başlandı. Hastane çevresinde güvenlik amacıyla polis ekiplerince önlem alındı.

İtfaiye Müdürü açıklamasında yaralı ve can kaybı olmadığını yoğun bakım dışındaki hastaların tahliye edildiğini söyledi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun olay yerine gittiği öğrenildi.

HASTALAR VAR MI?: Yanan binada hastalar bulunmuyor. Zira bu bina hastaneye ek olarak yeni yapılıyordu. Haliyle henüz hasta alınmamıştı. Hastanenin diğer kısımlarındaki hastalar ise tahliye ediliyor. Çevredeki binalar da tahliye ediliyor. İtfaiye ekipleri müdahale etse de alevler küçülmek yerine daha da büyüdü.

Aşağıdaki player'dan DHA canlı yayınında olayı izleyebilirsiniz:

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 05 Nisan 2018 18:04 Yakın Yıkın yok edin…. İntikam duygusunun böylesini insanlık Hitler Almanyası'nda yaşadı.

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