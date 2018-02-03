YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine teröristler tarafından taciz ateşi açıldı.
Akçalale Gümrük Kapısı ile Hürriyet Mahallesindeki nöbet kulübesine yapılan taciz ateşine sınır birlikleri anında karşılık verdi. Kısa süreli yaşanan çatışmada 3 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Taciz ateşi açan teröristler öldürüldü haberine yorum yapıntw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER