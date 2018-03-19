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Taciz ateşi açan 17 terörist etkisiz hale getirildi

Taciz ateşi açan 17 terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa'da, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Suriye'nin Rasulayn ilçesinden nöbet tutan askerlere roketli taciz ateşi açan 17 terörist etkisiz hale getirildi.

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Eklenme Tarihi: 19-03-2018 22:42 - Güncelleme: 19-03-2018 22:42

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye tarafından taciz ateşi açan 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Suriye'nin Rasulayn ilçesinden Ceylanpınar Tarım İşletmesi bölgesinde bulunan sınır hattında nöbet tutan askerlere roket atıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca obüslerle anında misliyle karşılık verilen olayda, 10'u yaralı 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Öte yandan, gün içerisinde aynı noktadan bir kez daha taciz ateşi gerçekleştirilmiş, askerlerin karşılık vermesi sonucu bir terörist ölü ele geçirilmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • beyler beyi 19 Mart 2018 22:56 17 şer 107 şer 3537 şer geberip gidecekler.

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