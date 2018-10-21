Suya atlayıp bir aileyi işte böyle kurtardı! İşte günün kahramanı...



AMASYA'da Hacılar Meydanı Mahallesi'ndeki Kurtboğan Köprüsü mevkisinde Alaattin K.’nın kullandığı 55 DG 760 plakalı otomobil, Mehmet Gümüş’ün kullandığı 19 AH 049 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden birisi ırmağa uçtu.

KAHRAMAN FIRINCI... Çarpışma sonucu ırmağa uçan otomobilde sıkışan ve baygın durumundaki sürücü Gümüş, eşi Sibel ve 1 yaşındaki kızları Elif Beren’i çevreden yetişen ekmek fırını çalışanı Muammer Kiraz adlı vatandaş kurtardı. Can pazarının yaşandığı o anlar cep telefonuyla görüntülendi. HİÇ DÜŞÜNMEDEN ATLADI... Gece boyunca çalıştığı ekmek fırınından mesaisinin bitmesiyle çıkıp eve doğru gittiğini belirten 3 çocuk babası Muammer Kiraz, ırmağa uçan otomobili görünce bir an bile düşünmeden üstündeki elbiseleri çıkartıp 5 metrelik istinat duvarından aşağı indi. Hareketsiz durumdaki sürücü Gümüş, eşi Sibel ve 1 yaşındaki kızları Elif Beren’i kurtardığı anlar cep telefonuyla görüntülenen 38 yaşındaki ekmek fırını ustası, o anda yaşadıklarını şöyle anlattı:

ÖNCE ANNEYİ SONRA BABAYI EN SON BEBEĞİ... “Araba ters dönmüştü. Önce bayanı çıkardım, sonra beyefendiyi aldım. Emniyet kemeri bağlıydı. Biraz zor çıkardım. Sonra çocuğu gördüm, suyun üzerindeydi. Çocuğu da aldım. Sağlık ekipleri geldi. Doktor elimden alıp kalp masajı yapmaya başladı. Allah rızası için yardım ettim. İnşallah kurtulurlar” diye konuştu.

İtfaiye ve polis ekiplerinin de yardımıyla ırmaktan çıkartılan yaralılar ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.