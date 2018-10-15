Suudi kraldan Cemal Kaşıkçı için soruşturma talimatı!

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda, 2 Ekim'den bu yana kayıp olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili bu akşamüstü ortak inceleme yapılması planlanıyor.

SORUŞTURMA TALİMATI

Öte yandan Amerikan haber ajansı Bloomberg, Suudi Arabaistan Kralı Selman'ın kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti için soruşturma talimatı verdiğini iddia etti.

ERDOĞAN'LA SELMAN TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, olayın soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemini vurgulamışlardı.