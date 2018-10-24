Suudi konsolosluğundaki kuyu aranacak! Belgrad Ormanı'nda keşifte yakalandılar...

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Soruşturmalar kapsamında, emniyet güçleri konsolosluk binası ve konutunda delil araması yapmıştı. Ancak o aramalarla ilgili flaş bir ayrıntı ortaya çıktı. Öte yandan Suudi Konsolosluk yetkilileri Belgrad ormanında yakalandı.

İZİN VERİLMEMİŞTİ ARAMA YAPILACAK... Konsolosluk bahçesinde ve kuyuda da arama yapmak isteyen güvenlik güçlerine Suudi yetkililerce izin verilmediği öğrenildi. Son dakika bilgisine göre; Kaşıkçı için Suudi konsolosluğu bahçesindeki kuyuda arama yapılacak.

"CESEDİN BAZI PARÇALARI KUYUDAN ÇIKTI" DEMİŞTİ... Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türk devletinin güvenlik görevlileri konsoloslukta yaptıkları aramada bahçedeki kuyuda cesedin bazı parçalarını çıkardılar.'' demişti. Bazı uluslararası haber kanalları da bu iddiayı vermişti.

BİR GÜN ÖNCE BELGRAD ORMANI'NDA KEŞİF YAPMIŞLAR... Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmada, cinayetten önce Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na ait diplomatik plakalı araçla Belgrad Ormanı'nda keşif yapıldığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 62 noktada bulunan 137 güvenlik kamerasından elde edilen 2 bin saatlik görüntü, özel ekip tarafından incelendi. Konsolosluk görevlilerinin 1 Ekim'de diplomatik plakalı minibüsü, bahçe kapısından girip giremediğini denedikleri ortaya çıktı.