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Suudi bakandan Türkiye çıkışı: 'Sonuç alamazlar!'

Suudi bakandan Türkiye çıkışı: 'Sonuç alamazlar!'

Suudi Arabistan İslam İşleri, Davet ve İrşat Bakanı Salih Bin Abdulaziz Al Şeyh, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini bozma yönünde girişimlerde bulunanların bir sonuca varamayacağını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2018 18:35 - Güncelleme: 07-02-2018 00:47

Suudi Arabistan İslam İşleri, Davet ve İrşat Bakanı Salih Bin Abdulaziz Al Şeyh, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği 3 günlük ziyaretin çok başarılı geçtiğini belirtti.

Söz konusu ziyaretin iki ülke arasındaki köklü iletişimin kanıtı olduğuna işaret eden Al Şeyh, "Allah'a şükürler olsun aramızdaki iş birliği devam ediyor ve bizler de birlik içindeyiz. Bu güzel ilişkilerimizi bozma girişiminde bulunmak isteyenler ise bir sonuç elde etmeyeceklerdir" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki resmi temaslarını dün tamamlayarak yurda dönmüştü.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • ali kesir 07 Şubat 2018 00:24 bir trump ziyaretine bakar örnek: katar

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