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Survivor'da kim elenecek? Dokunulmazlığı kaybedip yazılan isimler!

Survivor'da kim elenecek? Dokunulmazlığı kaybedip yazılan isimler!

Survivor'da kim elendi sorusunun yanıtı Gönüllüler takımından Cumali, Yağmur ve Marcus arasından çıkacak. 18 Şubat 2018'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kaybetti? Bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adaylarından hangisi adaya veda edecek?

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Eklenme Tarihi: 18-02-2018 21:27 - Güncelleme: 18-02-2018 21:27

Survivor'da bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı 3 isim arasından çıkacak. 18 Şubat 2018 Pazar akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı ada konseyine çıktı. Belirlenen 3 isim olan Cumali Akgül, Yağmur Banda ve Marcus için SMS oylaması yapıldı.

Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında yarışmacılar birer arkadaşlarının isimlerini yazdı ve yarışmacıların oyları sonucunda ilk eleme adayı Cumali Akgül, bireysel dokunulmazlık sahibi Funda Alkayış'ın kararıyla ikinci eleme adayı Yağmur Banda ve haftanın performans birincisi Ramazan Kalyoncu'nun kararıyla üçüncü eleme adayı da Marcus oldu.

İsimlerin belirlenmesinin ardından Cumali, Yağmur ve Ramazan için SMS oylaması yapıldı. Survivor 2018'den elenen ilk isim önümüzdeki günlerde açıklanacak.

ADRİANA LİMA'DAN ACUN'A SURVİVOR MESAJI

Acun Ilıcalı, Sruvivor 2018'in ilk dokunulmazlık konseyinde Marcus'un isminin Survivor 2018 için açıklanmasının ardından Adriana Lima'nın mesaj gönderdiğini söyledi.

ACUN ILICALI'DAN ŞOK HABER!

Acun Ilıcalı, ada konseyinde Gönüllüler takımında rahatsızlığı olan Gamze hakkında ve ödül oyununda sakatlanan Hakan hakkında şok edici bilgiler verdi.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU

Survivor 2018'in 16 Şubat Cuma akşamı yayınlanan bölümünde All Star ve Gönüllüler takımları dokunulmazlık sembolünü alabilmek için kıyasıya bir rekabete girdi ve kazanan takım All Star oldu.

Dokunulmazlık oyununda Gönüllüler karşısında üstünlük sağlayan All Star dokunulmazlık sembolünün de sahibi oldu. Acun Ilıcalı, dokunulmazlık sembolünü Nagihan Karadere'ye verdi.

NİHAT DOĞAN TAKIM ARKADAŞLARINA PATLADI

Dokunulmazlık oyunundaki Adem ve Cumali arasındaki mücadelede takım arkadaşlarına destek vermek isteyen Nihat Doğan, kendisine tepki gösterilmesine hayli kızdı.

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