Survivor ne zaman başlıyor? Survivor 2018 yarışmacıları

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2018 için hazırlıklar sürüyor. Acun Ilıcalı, Survivor 2018 için yarışmanın efsane isimlerini bir araya getirecek. Survivor 2018'in bu yıl ki yarışmacıları, yarışmaca damga vuran isimler;

Survivor 2018 için geri sayım sürüyor. Acun Ilıcalı Survivor 2018 için titiz bir çalışma yürütüyor. Yarışmanın bu yıl ki sezonu oldukça iddialı olacak ve seçilen şampiyonların şampiyonu olacak.

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TV8 kanalının sahibi olan Acun Ilıcalı, kendi kanalında yayınlanan Gel Konuşalım adlı sabah programına konuk olarak, Survivor 2018'in ne zaman başlayacağını duyurdu. Survivor 2018 bu yıl 10 Şubat 2018 tarihinde başlayacak.



SURVİVOR 2018 GÖNÜLLÜLER TAKIMINDAKİ İLK İSİM



Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden Survivor 2018'de yarışacak bir ismi daha açıkladı. Survivor 2018'de merakla beklenen Gönüllüler takımı kadrosunda yarışacak olan isim milli atlet Nevin Yanıt oldu!

SURVİVOR 2018 YARIŞMACILARI

Cumali Akgül, Turabi Çamkıran, Sema Aydemir, Nagihan Karadere, Merve Aydın, Murat Ceylan, Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıççı, Hakan Hatipoğlu, Nihat Doğan, Ümit Karan, Sahra Işık, Nevin Yanıt.