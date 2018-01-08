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Survivor ne zaman başlıyor? Survivor 2018 yarışmacıları

Survivor ne zaman başlıyor? Survivor 2018 yarışmacıları

Survivor 2018 ne zaman başlıyor yarışmacıları kimler? Survivor hayranları bugünlerde internette en çok bu soruların cevabını arıyor. Survivor 2018 bu yıl ekranlara damga vuracağa benziyor. Acun Ilıcalı, 2018 için bu sene ekranın en ünlü isimlerini bir araya getiriyor. İşte Survivor 2018 için tüm merak edilenler;

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Eklenme Tarihi: 08-01-2018 20:03 - Güncelleme: 08-01-2018 20:03

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2018 için hazırlıklar sürüyor. Acun Ilıcalı, Survivor 2018 için yarışmanın efsane isimlerini bir araya getirecek. Survivor 2018'in bu yıl ki yarışmacıları, yarışmaca damga vuran isimler;

Survivor 2018 için geri sayım sürüyor. Acun Ilıcalı Survivor 2018 için titiz bir çalışma yürütüyor. Yarışmanın bu yıl ki sezonu oldukça iddialı olacak ve seçilen şampiyonların şampiyonu olacak. 

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TV8 kanalının sahibi olan Acun Ilıcalı, kendi kanalında yayınlanan Gel Konuşalım adlı sabah programına konuk olarak, Survivor 2018'in ne zaman başlayacağını duyurdu. Survivor 2018 bu yıl 10 Şubat 2018 tarihinde başlayacak.

SURVİVOR 2018 GÖNÜLLÜLER TAKIMINDAKİ İLK İSİM

Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden Survivor 2018'de yarışacak bir ismi daha açıkladı. Survivor 2018'de merakla beklenen Gönüllüler takımı kadrosunda yarışacak olan isim milli atlet Nevin Yanıt oldu!

SURVİVOR 2018 YARIŞMACILARI

Cumali Akgül, Turabi Çamkıran, Sema Aydemir, Nagihan Karadere, Merve Aydın, Murat Ceylan, Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıççı, Hakan Hatipoğlu, Nihat Doğan, Ümit Karan, Sahra Işık, Nevin Yanıt.

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