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Suriye'de şok gelişme! Beşar Esad DEAŞ'a...

Suriye'de şok gelişme! Beşar Esad DEAŞ'a...

SURİYE 'deki Beşar Esed rejimi, terör örgütü DEAŞ'a, İdlib gerginliği azaltma bölgesine girmesi için koridor açtı. İdlib'in doğusunda muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, DEAŞ ve rejimle çatışıyor.

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Eklenme Tarihi: 09-02-2018 15:24 - Güncelleme: 09-02-2018 15:24

Suriye'nin İdlib ilinin doğusunda, Esed rejimi DEAŞ'a ilerleme imkanı sağladı. Rejim güçleri, karadan İdlib'e açtıkları koridorla DEAŞ'la taktik işbirliğini güçlendirdi.Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Esed rejimi İdlib'in doğusunda kontrol ettiği bölgeden kuzeybatı yönünde ilerlemesi için DEAŞ'a yol açtı.

Rejim ordusu ve İran destekli güçlerin çekilmesinden sonra DEAŞ çatışma yaşanmaksızın koridordan ilerledi.Terör örgütü, 30 kilometre uzunluktaki koridordan İdlib'in içine sokularak Deribiye ve Niha köylerinde konuşlandı.DEAŞ'ın, rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam unsurları ile muhalif gruplara şiddetli saldırıları İdlib'in doğusunda Um Halahil ve Zerzur bölgelerinde sürüyor.

Muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, aynı zamanda rejim güçleriyle savaşıyor.Rejim ve DEAŞ, İdlib'in güneydoğusunda yer yer ilerlerken Rusya muhaliflere karşı yoğun hava desteği veriyor. Çatışmalarda birçok bölge sık sık el değiştiriyor.

ESAD DEAŞ İŞBİRLİĞİ: Esed rejimi ve DEAŞ bir süredir, Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesinde muhaliflere karşı ilerlemek için taktik işbirliği yapıyor.

Rejim, ekim 2017'de Hama'nın doğusundaki Hunayfis bölgesinden DEAŞ'lı teröristlere yol açarak, İdlib'de muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölgelere geçişlerini sağlamıştı. Koordineli hareket eden DEAŞ ve rejim, 3 ay boyunca Rusya'nın muhaliflere ve rejim karşıtı askeri gruplara karşı düzenlediği öncü hava saldırıları sayesinde geniş bir alanda ilerlemişti.

MUHALİF GRUPLAR OPERASYON ODASI KURDU

AA'nın harita alan ölçümlerine göre, rejim güçleri ve DEAŞ, İdlib'in güneyi ve güneydoğusunda 3 ayda 3 bin 35 kilometrekare alanı ele geçirmişti. Bu alan içerisinde 100'den fazla köy, rejim ve DEAŞ'ın hakimiyetine girmişti. Böylece, Esed güçlerinin ulaştığı alan, Ankara, Moskova ve Tahran yönetimlerinin Kazakistan'ın başkenti Astana'da vardığı anlaşmalarda belirlenen ateşkes gözlem hattının ötesine geçmişti. Bölgedeki muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar bir süre önce Esed-DEAŞ işbirliğine karşı ortak operasyon odası kurmuştu. Böylece geçen hafta 4 köyü rejimden geri almışlardı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Erkin 09 Şubat 2018 15:40 Su araplarin haline bak.Kan,revan,gozyasi,gerilamislik,huzursuluk..ama ne hikmetse bizim ulkemizde o kadar cok arap hayrani var ki.Adam diyorki ben insanca yasamak yerine arap gibi yasamak istiyorum ilginc.

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