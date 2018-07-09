Suriye'de büyük gerginlik! İsrail tehdit etti vururuz

Reuters haber ajansına göre, İsrail ordusu Esad rejimine bağlı birliklerin Suriye'nin güneyinde ilerlemesiyle Golan Tepeleri'ne mevzilenmesi durumunda buna çok sert karşılık verileceğini duyurdu. İsrail, Suriye ordusunun bölgedeki askeri operasyonlarına karşılık birlikleri vurmakla tehdit ediyor.

İsrail'in bölgede son dönemde yükselttiği tansiyon daha da yükseldi. İsrail, Suriye'nin güneyinde ilerleyen Esad rejiminin Golan Tepeleri'ne mevzilenmesi durumunda buna karşılık verileceğini duyurdu.

Bu sabah, Suriye hava savunma kuvvetlerinin Humus’ta yer alan Т-4 Hava Üssü’ne yapılan füze saldırısını püskürttükleri açıklanmıştı. Saldırının ardından Suriye hava savunma sistemlerinin atılan birkaç füzeyi düşürdüğü ve İsrail uçaklarından birini vurduğu bildirildi. Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre saldırı sonucunda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak maddi zarar meydana geldi.

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