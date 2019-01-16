  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Suriye uyruklu kumyuncuya soygun şoku

Suriye uyruklu kumyuncuya soygun şoku

Şanlıurfa'da kuyumculuk yapan Suriye uyruklu Khir Alkasem'in aracı soyuldu. Arabanın bagajında 1 milyon 500 bin TL değerinde altın, döviz ve Türk lirası olduğunu söyleyen Alkasem, soyguncuların yakalanmasını istedi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 16-01-2019 22:35 - Güncelleme: 16-01-2019 22:35

ŞANLIURFA'da, kuyumculuk yapan Suriyeli Khir Alkasem'in (35) ekmek almak için yol kenarına park ettiği otomobilinin bagajındaki 1 milyon 500 bin TL değerinde altın, döviz ve Türk Lirası bulunan çanta, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Olay, akşam saatlerinde Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli Khir Alkasem iş yerindeki 6 kilo altın, 15 bin Euro, 30 bin dolar ile 35 bin TL'sinin bulunduğu çantayı, 63 AAN 873 plakalı otomobilin bagajına koyarak evine doğru hareket etti. Alkasem, ortağını otomobilde bırakıp, aracını park ederek bakkala ekmek almaya gitti. Bu sırada plakasız gri renkli bir otomobil, Alkasem’in otomobilinin arkasına durdu. Otomobilden inen kimliği belirsiz kişiler, Alkasem’in otomobilin bagajındaki çantayı alarak kayıplara karşıtı. Bagajının açık olduğunu gören Alkasem’in ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler otomobilde parmak izi çalışması yaparak çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Soruşturma sürüyor.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Suriye uyruklu kumyuncuya soygun şoku haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro