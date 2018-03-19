Suriye haritası Afrin zaferi sonrası değişti işte siyasi sonuçları

Afrin zaferi sonrası Suriye haritasında renkler değişti. PYD'nin hakim olduğu ve sarıyla temsil edilen terör örgütünün Afrin bölgesi artık yeşile boyandı. Afrin'de yazılan destanın siyasi sonuçlarını Milliyet gazetesi yazarı Mehmet Tezkan bugünkü köşesinde ele aldı. TSK'nın kurşun atmadan Afrin'e girmesinin ve YPG/PKK karışımı güçlerin Afrin’den kaçmaya mecbur bırakmasının çok büyük başarı olduğuna dikkat çeken Tezkan, sonra ne olacak sorusuna şu yanıtı veriyor:

SURİYE'DE 3 BÖLGELİ YAPI OLUŞACAK: "El Bab’da ne olduysa Menbiç ve Afrin’de de o olacak.. Kaçan Suriyeliler evlerine geri dönecek.. TSK destekli ÖSO güvenliği sağlayacak, hayat hızla normal-leştirilecek.. Bunun anlamı şu.. Suriye’de fiilen üç bölgeli bir yapı oluşacak..



- Rusya ve İran’ın desteklediği Şam’ın hakim olduğu bölge..

- ABD’nin sorumluluğunda olduğu PYD/YPG bölgesi..

- Türki-ye’nin desteklediği ÖSO’nun etkin olduğu bölge..

İlelebet mi? Değil.. Ama çok uzun süre bu fiili durum değişmeyecek.. Anlaşma olsa bile, Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda el sıkışılsa bile, fiili durum uzun süre değişmeyecek..

Çünkü büyük felaket yaşandı.. İç savaşın yarası kolay kolay sarılmaz.. Kentler neredeyse yerle bir.. Binalar yıkık dökük.. Kaçanların geri dönmesi için oraların yeniden inşası lazım.. Hemen olacak iş değil..

ANKARA'NIN ELİ KUVVETLENDİ: Daha da önemlisi kaçanların geri dönmeleri için kendilerini güvende hissetmeleri lazım.. Birilerinin güvence vermesi lazım.. Afrin’in temizlenmesinden sonra Ankara’nın eli kuvvetlendi.. Ankara dayatmalara boyun eğmeyeceğini gösterdi..

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