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Süre geçti Türkiye kızdı! İran'a jet kazası mesajı

Süre geçti Türkiye kızdı! İran'a jet kazası mesajı

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri’nden dönen Mina Başaran ile yedi arkadaşını taşırken İran’da düşen jetin pilotu Beril Gebeş’in cenazesine halen ulaşılamaması Türk yetkilileri harekete geçirdi. Dışişleri Bakanlığı kanalıyla, İranlı yetkililerden arama çalışmalarını hızlandırmaları istendi.

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 08:43 - Güncelleme: 17-04-2018 08:43

11 Mart günü İran’da 11 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin teknik incelemelerini sürdüren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu, Beril Gebeş için Dışişleri Bakanlığı’na bir yazı yazdı.

ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILSIN
Yazıda, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla, İranlı yetkililerden arama çalışmalarını hızlandırmaları istenirken, “Bir an önce Gebeş’in cenazesine ulaşılması, ulaşılamıyorsa da en azından kimlik belirlenmesi için DNA’sının tespit edilmesi” talep edildi.

KARA KUTULARIN ÇÖZÜMLEMESİ TAMAMLANDI
İranlı yetkililer, mart ayının sonunda Nevruz bayramı nedeniyle arama çalışmalarına ara verildiğini duyurmuştu. Türkiye’den iki yetkilinin de dahil olduğu Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nden bir kurul, İran’daki kazayla ilgili kara kutuların çözümlemesini tamamladı. Bu hafta İran’a ulaşması beklenen heyet, incelemelerini, kazanın olduğu İsfahan bölgesinde sürdürecek.

GEREKLİ DESTEK VERİLİYOR
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Fransa, İran, Kanada ve ülkemizin de katılımıyla FDR ve CVR kayıtları deşifre edilmiş olup, kazanın araştırmasını yürüten İran yetkililerine gerekli tüm destek verilmektedir” denildi. 

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