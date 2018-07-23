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'Süper hekim'lere devletten 200 bin lira maaş! Erdoğan talimat vermişti

'Süper hekim'lere devletten 200 bin lira maaş! Erdoğan talimat vermişti

Devlette çalışan doktorların yaptıkları işlemler karşılığında uygulanan döner sermaye tavan sınırı kaldırıldı. Nitelikli doktorlara 200 bin TL'ye kadar maaş ödenecek.

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Eklenme Tarihi: 23-07-2018 09:21 - Güncelleme: 23-07-2018 09:21

DEVLETTE çalışan doktorların yaptıkları işlemler karşılığında uygulanan döner sermaye tavan sınırı kaldırıldı. Nitelikli doktorlara 200 bin TL'ye kadar maaş ödenecek. Düzenlemeyle devletten özele iyi hekim transferlerinin önüne geçilecek.

Kanser cerrahisi, organ nakli, beyin cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi gibi özellikli tedavileri veren doktorlar başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak düzenlemeyle devlette görev yapan süper hekimlerin süper maaş alabilecek.

Uygulamayla devlette çalışan ve en üst nitelikli operasyonları yapan doktorların 200 bin TL'ye kadar maaş almasına imkân sağlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Maliye Bakanlığı'nın da onayladığı düzenleme, TBMM'de yasalaşmasının ardından uygulamaya girecek. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • mehmet 23 Temmuz 2018 09:30 hak edene verin, helal olsun. ama 6 yıl tıp okuyup da hala kitaba bakarak ilaç yazan aile hekimlerini de LÜTFEN tekrar tıp fakültesine eğitime çağırın..

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