Suna Selen kimdir aslen nereli Münir Özkul'un ünlü eşi

İSTANBUL'da 93 yaşında hayatını kaybeden Münir Özkul'un özel hayatı merak ediliyor. 4 kez evlenen Münir Özkul ikinci evliliğini kendisi gibi ünlü olan Suna Selen ile yaptı.

Suna Selen, 1 Temmuz 1939 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Atatürk Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra Beşiktaş Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Devlet Tiyatrosu oyuncusu olan Suna Selen, aynı zamanda sanat yönetmenliği yapmakta olup, üniversitede 1 yıl Akademik Resim, 1 yıl Hukuk, 1 yıl Felsefe-Sosyoloji eğitimi almıştır. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Bir dönem de modellik yapmıştır. Yeni 50 Türk lirasının arka yüzündeki Fatma Aliye Topuz Hanım, Suna Selen'in anneannesidir. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler filminde canlandırdığı kötü kraliçe rolü ile izleyicilerin hafızasına kazınan, büyük karakter oyuncusu Suna Selen, güzelliği, keskin mimikleri ve oyunculuk gücü ile sinemamızın en önemli karakter oyuncularından biridir.

Zincirbozan filminde Rahşan Ecevit'i canlandıran Suna Selen, birçok sinema filmi ve dizide rol almıştır. 2010 yılında New York'da Beş Minare, Kara Murat Mora'nın Ateşi ve Devrimden Sonra adlı sinema filminde oynamıştır. Oyunculuk kariyerine Hayat Devam Ediyor adlı dizi film ile devam etmiştir. Haziran 2015 ayında Muğla'nın Menteşe ilçesinde çekimlerine başladıkları, senaryosunu Onur Ünlü'nün yazdığı ve Yağmur Ünal'ın yapımcılığını üstlendiği "Uzaklarda Arama" adlı filmin yönetmenliğini Türkan Şoray yapacak. Yağmur Ünal, ayrıca bir hayat kadınını canlandıracağı bu filmde ilk defa oyunculuk da yapacak. Filmin oyuncuları ise Sevda Erginci, Doğa Konakoğlu, Eşref Kolçak, Tanem Sivar, Fırat Tanış, Kaan Urgancıoğlu, Suna Selen, Elif Atakan, Ekin Türkmen, Pınar Göktaş, Sercan Badur, Mehtap Bayri gibi oyuncular olmuştur.

Suna Selen'in kızının ismi Güner Özkul. Evlendiği ikinci eşinin ise Güner Sümer.

2 KEZ EVLİLİK YAPTI Evlilikleri : 1.evliliği : Suna Selen, Münir Özkul ile 6 yılı evli olmak üzere 14 yıl beraber yaşadılar, bu evlilikten Güner Özkul (d. 1 Şubat 1966) adında bir kızı olmuştur. Kızları sekiz yaşındayken, çift boşanma kararı almıştır.1974'de boşandılar. 2.evliliği : Tiyatro ve sinema oyuncusu, oyun yazarı Güner Sümer'le bir süre evli kalmıştır. Bu evliliğinden Sinan Sümer (d. 2 Kasım, 1975) adında bir oğlu vardır.