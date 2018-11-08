Şule Çet davasında telefon kayıtları ortaya çıktı!

Ankara’da lüks bir plazanın 20. katından atılarak öldürüldüğü iddia edilen üniversite öğrencisi Şule Çet’le (23) ilgili yürütülen soruşturma dosyasına yeni belgeler eklendi. Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre,HTS kayıtlarında Çet’in patronu Çağatay Aksu ve arkadaşı Berk Akand’a ait telefonlardan yapılan aramalar ve mesajlar yer alıyor.

"ÇOK KÖTÜ ŞEYLER OLDU"

Akand’ın, Şule Çet'in hayatını kaybettiği gece saat 02.39’da kız arkadaşı P.T.’ye, “Çok kötü şeyler oldu. Lütfen telefonu aç bana geri dön” diye mesaj attığı öğrenildi.

KAÇMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Aksu ve Akand’ın, ayrıca Çet’in ölümünün hemen ardından yurtdışına kaçmak için bir havayolu şirketini 10 kez aradıkları belirlendi.

''PLAZAYA GİTMEMİ SİTEDİLER''

P.T.’nin, savcılığa tanık olarak verdiği ifadede Akand’ın, Çet’in öldüğü günün akşamından başlayarak kendisini sürekli aradığını belirterek, “Taciz derecesine varacak şekilde sürekli beni arayarak plazaya gitmemi istedi. Şule’nin de yanlarında olduğunu söyledi.Tüm ısrarlara rağmen gitmedim” dediği öğrenildi.

EL ÇANTASI KOPMUŞ

Ayrıca Şule Çet’in bilgisayarındaki web geçmişi ile silinen web geçmişlerinde yapılan aramalarda, “intihar ve intihara özendirici” herhangi bir belge ve bulguya rastlanmadığı belirtildi. Çet’in avukatı Umur Yıldırım ise Olay Yeri İnceleme’ye ait fotoğraflarda Şule’nin el çantasının koptuğunun görüldüğünü iddia etti.



Çağatay Aksu - Berk Akand ikilisi Şule Çetin'in ölümüyle ilgili sorumlu tutuluyor.



ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İHTİMALİ GÜÇLENDİ

Yeni deliller Şule Çet’in aşağıya düşmeden önce öldürüldüğü, telefon görüşmelerinin ardından aşağıya atıldığı ihtimalini güçlendirdi.

HTS RAPORU NEDİR?

Geçmişten günümüze iletişim insanın varlığıyla beraber var olup varlığını sürdürmüş. Gelişen dünya değişen zaman iletişimde de çeşitli değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Özellikle teknolojik gelişmelerin iletişim dünyasında meydana getirdiği yenilik ve değişiklikler bu alanın bir bakıma kontrolünü de zorunlu hale getirdi.

İşlenen bir suçun tespiti yahut aydınlatılamamış taraflarının çözümlenmesi için ilgili kişilerin telefon vb. iletişim araçlarıyla kurdukları bağlantıların incelenmesi oldukça büyük önem taşımakta.

HTS Raporu (Historical Traffic Search) kişilerin sahip oldukları telefonlarıyla gerçekleştirdikleri görüşmelerin arayan, aranan; arama zamanı, arama süresi, arama yeri ve sinyal alınan baz istasyonları gibi bilgilerini kapsamaktadır.