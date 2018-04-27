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Şube Müdürlüğü sınav sonucu MEBBİS TC ile sorgulama sayfası

Şube Müdürlüğü sınav sonucu MEBBİS TC ile sorgulama sayfası

Şube Müdürlüğü sınav sonuçları bugün Milli Eğitim Bakanlığı MEBBİS sayfası üzerinden erişime açıldı. Toplam 513 kişinin istihdam edileceği şube müdürlüğü sınav sonuçları TC şifresi ile sorgulanacak. 1 Nisan'da yapılan sınavın sonuçlarına itiraz ise 27 Nisan-4 Nisan tarihleri arasında yapılabilecek. Sınav itirazı için bankaya 20 lira yatırılacak.

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Eklenme Tarihi: 27-04-2018 17:05 - Güncelleme: 27-04-2018 17:05

Şube Müdürlüğü sınav sonuçları bugün MEBBİS sistemi üzerinden saat 16.30'da açıklandı. Toplam 513 kişinin istihdam edileceği şube müdürlüğü sınav sonuçları TC şifresi ile sorgulanacak. Şube müdürlüğü sınav sonuçları adayların adresine posta yoluyla ya da mail yoluyla gönderilmeyecek. Peki MEB şube müdürlüğü sınav sonuçlarına itiraz nasıl olacak, kaç para ve hangi bankaya yatırılacak?

MEB şube müdürlüğü sınav sonuçları bugün adayların erişimine açıldı. 1 Nisan saat 14.30'da yapılan MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü için Görevde Yükselme Yazılı Sınavı sonuçları bugün saat 16.30'da açıklandı. Şube müdürlüğü sınav sonucu http://odsgm.meb.gov.tr adresinde TC şifresi ile sorgulanacak.

MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü için Görevde Yükselme Yazılı Sınavı'nda 60 soru soruldu ve 75 dakika süre verildi. Adaylar, Yazılı Sınav Sonuçlarına itirazlarını www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ÖDSGM’ye yapacaklardır.

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇLARI

SINAV İTİRAZLARI: Sınav sonuçları için İtirazlar, 27 Nisan-4 Nisan tarihleri arasında yapılabilecek.

Yazılı sınav sonuçlarına itirazların incelenmesi ve sonuçlarının ilgililerine duyurulması ise 7-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

a) Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ÖDSGM’ye yapacaklardır.

ÖDSGM bu itirazları en geç 10 (on) iş günü içerisinde inceleyip sonuçlandıracaktır.

b) İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara ÖDSGM tarafından bildirilecektir.

c) Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

ç) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, iletişim bilgileri, dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçeler ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

d) Sınava girecek engelli adayların bilgisi MEBBİS bilgileri esas alınarak hazırlanacaktır. MEBBİS bilgilerinin doğru ve güncel olmasından adayların kendileri ve görev yaptığı kurum sorumludur. Engelli adayların almak istediği hizmete ilişkin MEBBİS modülünde ilgili adayın kendisi tarafından belirtilen talep doğrultusunda işlem yapılacaktır.

e) Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Yazılı sınav itiraz sonuçları 7-18 Mayıs 2018 tarihleri arasında açıklanacak.

MEB şube müdürlüğü sınavı nasıl değerlendirilecek?

Sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı /Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak başarı puanı hesaplanır. Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

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