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Subay alımı başvuru şartları MSB sayfası ne zaman?

Subay alımı başvuru şartları MSB sayfası ne zaman?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 7 bin personel alacağını duyurdu. KPSS3 ve KPSS lisans puanının 70 olduğu subay alımı başvuru şartları tam liste haberimizde. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, alımları pilot, öğretmen, mühendis ve muvazzaf subay alanlarında yapacak. Peki subay alımı başvuru şartları neler, subay alımı erkek adaylarda aranan şartlar neler? şte, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personel alımı başvurusu hakkında detaylı bilgiler

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Eklenme Tarihi: 14-03-2018 13:25 - Güncelleme: 14-03-2018 13:00

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personel alımı başvuru şartları, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) internet sitesi üzerinden yayımlandı. Subay alımı ile kadrolarındaki boşluğu dolduracak olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, alımları pilot, öğretmen, mühendis ve muvazzaf subay alanlarında yapacak. İşte, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personel alımı başvurusu hakkında detaylı bilgiler

PİLOT DENİZ SUBAY BAŞVURU ŞARTLARI: Deniz Kuvvetleri Komutanlığına muvazzaf subay muvazzaf Deniz sınıfı subay (Pilot yetiştirilmek üzere) olarak istihdam edilmek üzere, TABLO-1’de gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel alınacaktır.

BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan erkek adaylardan;

(1) Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavlarından “KPSSP3 Lisans Puanı” (2016 ve 2017 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavlarında yüksek olan KPSS P3 notu baz alınacaktır) asgari 70 olanlar,
(2) En az dört yıl ve daha fazla süreli TABLO-1’de yer alan fakülte/yüksekokul bitirenlerden kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,
(3) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),
(4) Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip TABLO-1’de yer alan en az 4 yıllık fakülte/yüksekokulu bitirenler başvurabileceklerdir.

TABLO-1 PİLOT DENİZ SUBAY MEZUN OLUNACAK BÖLÜM BİLGİLERİ

Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Kontrol Mühendisliği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme ve Nano Teknoloji Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Pilotaj Bölümü
Uçak Mühendisliği
Uçak ve Uzay Mühendisliği
Uzay Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği

MÜHENDİS VE ÖĞRETMEN SUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI: Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mühendis ve öğretmen sınıfı muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere, TABLO-1’de gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel alınacaktır.

Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan erkek ve kadın adaylardan;

(1) Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavlarından “KPSSP3 Lisans Puanı” (son iki yılın en yüksek notu baz alınacaktır) asgari 60 olanlar,
(2) En az dört yıl ve daha fazla süreli TABLO-1’de yer alan fakülte/yüksekokul bitirenlerden kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,
(3) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),
(4) Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip TABLO-1’de yer alan en az 4 yıllık fakülte/yüksekokulu bitirenler başvurabileceklerdir.
Not: Kadın adaylar sadece Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği için başvuru yapabileceklerdir.

DENİZ SINIFI MUVAZZAF SUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI: Deniz Kuvvetleri Komutanlığına muvazzaf subay (Deniz sınıfı) olarak istihdam edilmek üzere, TABLO-1’de gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel alınacaktır.

Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan erkek adaylardan;

(1) Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavlarından “KPSSP3 Lisans Puanı (son iki yılın en yüksek notu baz alınacaktır)” asgari 60 olanlar,
(2) En az dört yıl ve daha fazla süreli TABLO-1’de yer alan fakülte/yüksekokul bitirenlerden kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,
(3) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),
(4) Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip TABLO-1’de yer alan en az 4 yıllık fakülte/yüksekokulu bitirenler başvurabileceklerdir.

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