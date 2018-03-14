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Stephen Hawking hayatını kaybetti

Stephen Hawking hayatını kaybetti

Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörü Stephen Hawking, 76 yaşında hayatını kaybetti. Hawking’in öldüğünü aile sözcüsü açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 14-03-2018 07:56 - Güncelleme: 14-03-2018 07:56

Dünyaca ünlü fizikçi ve yazar Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti. Hawking'in çocukları Lucy, Robert ve Tim babalarının ölümüyle ilgili yazılı açıklamalarında "Sevgili babamızı bugün kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok büyük bir bilim insanı, çalışmaları ve mirası yıllarca yaşayacak olağanüstü bir kişiydi" dedi. Hawking, Albert Einstein'den sonraki en büyük dahi olarak kabul ediliyordu. 

21 YAŞINDA ALS HASTALIĞINA YAKALANDI
Stephen Hawking 1960’ların başında 21 yaşındayken tedavisi olmayan Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına yakalandı. Motor nöronların zamanla yüzde seksenini öldürerek sinir sistemini felç eden ancak beynin zihinsel faaliyetlerine dokunmayan bu hastalık, Hawking’i tekerlekli sandalyede yaşamaya mahkum etti.

BİLGİSAYARI SAYESİNDE İNSANLARLA İLETİŞİM KURABİLİYORDU
Ünlü bilim insanı, 1985 yılından bu yana sesini de yitirmiş olduğu için koltuğuna yerleştirilmiş, yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı sayesinde insanlarla iletişim kurabiliyordu.

Hawking, bilimsel uğraşlarında ve günlük yaşantısında çevresinden ve kuantum fiziği ve kara deliklerle ilgili iddialarıyla bugün bilim insanları arasında dünyada en çok tanınan isimdi. Kitapları, 40 dile çevrildi; evrenle ilgili teorik bilgilerini popüler hale getirmek için gereken maddi bağımsızlığı sağlayacak ve Cambridge Üniversitesi’ndeki uygulamalı matematik ve teorik fizik laboratuarını geliştirecek kadar çok sattı.

STEPHEN HAWKING KİMDİR?
Stephen Hawking, 8 Ocak 1942'de ailesinin Londra'daki Alman bombardımanından kaçarak geldiği Oxford'da dünyaya geldi.

Babası da araştırmacı biyolog olan Hawking, Oxford'da fizik alanında lisansını bitirdikten sonra Cambridge üniversitesinde kozmoloji üzerine lisansüstü araştırması yaptı.

Genç yaşlarında ata binmek ve kürek çekmekten hoşlanıyordu ancak Cambridge döneminde motor nöron hastalığına sahip olduğu teşhisi konuldu. İlk eşi Jane ile 1964'te evlenme hazırlığı yaparken, doktorlar Hawking'e 2 ya da 3 yıl daha ömür biçiyordu.

Ancak hastalık beklenenden çok daha yavaş ilerledi. 1988 yılına geldiğimizde çiftin üç çocuğu vardı ve Hawking'in 'Zamanın Kısa Tarihi' isimli kitabı 10 milyon kopyadan fazla sattı.

1995'te ilk eşi Jane'de ayrılarak hemşirelerinden biriyle evlenen Hawking, 2001'de Cambridge Üniversitesi'nden matematik profesörlüğü yaparken, ikinci kitabı olan Ceviz Kabuğundaki Evren'i çıkardı.

2007 yılında, içerisinde özel olarak yer çekimsiz ortam oluşturulan bir uçakta ağırlıksız olmayı deneyen ilk felçli insan oldu. Bu denemeyi insanları uzay yolculuğuna özendirmek için yaptığını belirten Hawking, "Dünyadaki yaşamın nükleer savaş veya ölümcül bir virüs gibi tehlikeler nedeniyle yok olma riskinin giderek arttığına inanıyorum. Bence, eğer uzaya gidilmeyecekse insan ırkının bir geleceği olmayacak. Bu yüzden uzaya olan ilgiyi teşvik etmeye çalışıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

76 yaşında hayata gözlerini kapayan Stephen Hawking'in hayatı 2014 yapımı The Theory of Everything (Her Şeyin Teorisi) isimli filmle beyaz perdeye yansıtılmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • dr ozi 14 Mart 2018 09:28 acımasız eleştri yapacağınıza onca zorluğa rağmen çalışmış ve başarılı olmuş bir dehaya saygı duyup, biz ne yapabiliriz diye düşünebilirsiniz..

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