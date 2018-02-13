  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

SPD Genel Başkanı Schulz görevinden istifa etti!

SPD Genel Başkanı Schulz görevinden istifa etti!

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz görevinden istifa ettiğini açıkladı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 13-02-2018 21:45 - Güncelleme: 13-02-2018 21:45

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz, Berlin’de SPD Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamada, SPD'nin  kişisel ve içerik olarak bir değişime ihtiyaç duyduğunu belirtti.

"Bugünden itibaren SPD genel başkanlık görevinden istifa ettiğim konusunda partimi bilgilendirdim" diyen Schulz, yeni hükümette kabineye girmekten vazgeçerek parti içindeki tartışmalara son vermeye katkı sağlamak istediğini söyledi.

SPD Yürütme Kurulu’nda genel başkan adayı olarak partinin Federal Meclis Grubu Başkanı  Andrea Nahles’i önerdiğini ve kurulda bu önerinin oy birliğiyle kabul edildiğini ifade eden Schulz, genel başkanlık seçiminin 22 Nisan’da Wiesbaden kentinde düzenlenecek olağanüstü kurultayda yapılacağını kaydetti.

Schulz, SPD genel başkanı olarak son kez konuştuğunu ifade ederek, görevinden kızgın veya kırgın bir şekilde ayrılmadığını kaydetti.

DIŞİŞLERİ BAKANI OLMAK İSTİYORDU

Schulz, SPD'nin Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile geçen hafta hükümeti kurma konusunda anlaştıktan sonra yeni hükümette dışişleri bakanı olmak  istemiş ancak parti içinde tepkilere sebep olmuştu. Bunun üzerine Schulz, yeni hükümette bakan olarak yer almayacağını ve partideki görevlerinden ayrılacağını belirtmişti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN SPD Genel Başkanı Schulz görevinden istifa etti! haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat