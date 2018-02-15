Soy ağacı öğrenmek için ne yapmalıyım? E devlet soy bilgisi sırası

e-Devlet soy ağacı öğrenme sistemi 1 haftalık aradan sonra yeniden sorgulamaya açıldı. Vatandaşlar, e- devlet sistemine giriş yaparak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sayfasından sorgulama "alt- üst soy bilgisi" sorgulaması yapabiliyor. Soy ağacı sorgulama kısmına giriş yaptığınızda sistem başvurunuzu sıraya alıyor. Soy ağacı bilgileriniz çıkarıldığında 'alt üst soy bilginiz hazır' diye e-mail adresine veya telefonuna mesajla haber geliyor. Bunun üzerine e devlet sistemine girip soy ağacı bilginizi görüyorsunuz.

Soy ağacı öğrenme sistemi 1832 yılına kadar olan alt üst soy bilgisini veriyor. E devlet üzerinden nüfus müdürlüğü kısmında alt üst soy bilgisi sorgulama tuşuna basınca sistem aşağıdaki gibi bir bilgi notu veriyor. Alt üst soy ağacı sorgulama sayfasında çıkan notta şunlar yazıyor :

"Talebiniz alınmıştır. Talep sıranıza göre alt üst soy bigileriniz en kısa sürede hazırlanacaktır. Belgeniz oluşturulduğunda doğuralanmış cep telefonu numaranız veya e posta adresinize bilgilendirme yapılacaktır. E poste ve cep telefonunuzu doğrulamak için bilgilendirme tercihlerini kullanabilirsiniz.

Soy ağacı öğrenme sistemi geçen hafta perşembe günü aktif edilmiş aşırı ilgi sebebiyle sistem kilitlenmişti. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün e- devlet portalındaki bölümden yapılan soy ağacı bilgi sorgulama sistemi yoğun çalışmalar sonunda ancak 1 haftada işler hale getirildi.

ALT AST SOY BİLGİSİ SORGULAMA E DEVLETTE HANGİ KISIMDA: Peki soyağacı öğrenme sistemi nasıl çalışıyor. Alt- üst soy bilgisini sorgulamak isteyen vatandaşların öncelikle e- devlet sistemine giriş yapmaları gerekiyor. Giriş yapıldıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sayfasından "e-devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler" bölümünden "Alt- Üst Soy Bilgisi Sorgulama" bölümünü tıklayarak sorgulama yapılıyor. E devlet sayfasına girdiğinizde karşınıza çıkan arama çubuğuna soyağacı öğrenme, ya da alt üst soy bilgisi yazarak daha hızlı da ulaşabilirsiniz.

E DEVLET SORGULAMALARI NELER : E devlet üzerinden mahkeme kararlarından tapularınıza, vergi ödemelerinizden yeni açılan hizmette olduğu gibi soy ağacınıza kadar bir çok bilgiye ulaşabilirsiniz. Trafik cezası sorgulama hizmeti de bunlardan biri. E devlet üzerinden sorgulama yapabileceğiniz hizmetler şöyle sıralanıyor;

Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama, Adli Sicil Kaydı Sorgulama ve Belge Doğrulama, Gelir Testi Sonucu Sorgulama, Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, BİMER Yeni Başvuru, BİMER Başvuru Sonucu Sorgulama, Mobil/Sabit/İnternet/Kablo TV/Uydu İşletmecilerinden Borç ve Alacak Sorgulama, Baz İstasyonları Ölçüm Bilgileri, IMEI - Cep Telefonu Numarası Eşleştirme, IMEI Kaydet, IMEI Sorgulama, Numara Taşıma Sorgulama, Poliçe Sorgulama (DASK) , Araç Sorgulama, Sürücü Belgesi Ceza Puanı Sorgulama, MEB Sınav Sonuç Sorgulama, MEB Sınav Yeri Sorgulama, Askerlik Durum Belgesi Sorgulama, ASAL Bedelli Askerlik Başvurusu, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Hesap Bilgileri Sorgulama,

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) İhlali Geçiş Bilgileri Sorgulama, SGK üzerinden 4A Emekli Aylığı Kesintileri, 4A Emekli Aylık Bilgisi, 4A Emekli Ödeme Bilgileri, 4B Borç Durumu, 4B Emekli Aylığı Kesintileri, 4B Aylık Bilgisi, emekli olunca ne kadar emekli maaşı alacağınızı sorgulama, 4B Tescil Kaydı, 4C Emekli Aylığı Kesintileri, 4C Bir Aylık Maaş Tercihi, 4C Tescil Kaydı sorgulama yapabilirsiniz.