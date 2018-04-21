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Sosyal medyadan silah satmak isteyince...

Sosyal medyadan silah satmak isteyince...

TRABZON'da üniversite öğrencileri arasında 2. el eşya alışverişi yapılan sosyal medya grubunda silah satmak isteyen şahıs satmak istediği silahlarla birlikte ele geçirildi.

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Eklenme Tarihi: 20-04-2018 23:57 - Güncelleme: 21-04-2018 00:14

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'da üniversite öğrencilerinin ilan vererek eşya alım satımı yapmak için kullandıkları ‘KTÜ 2. El Eşya ve ev alım satım takas platformu’ adlı sosyal medya grubunda bazı takipçiler, tabanca satmak için ilan verdi.

Yaklaşık 82 bin üyesi bulunan sosyal medya grubunda bir takipçi fotoğrafladığı tabanca ve şarjörünü paylaşarak satmak istedi. Bazı takipçilerin fiyat ve pazarlık yazışmalarında bulunduğu dikkat çeken ilanla ilgili takipçiler, Twitter üzerinden etiketledikleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Trabzon Valisi Yücel Yavuz’a şikâyette bulundu.

Şikayetleri ihbar kabul eden ve harekete geçen polis ekipleri, ilanı veren M.A.T. isimli şahsın ikametinde adli makamlardan alınan izinler doğrultusunda arama yaptı. Yapılan aramada 4 adet el yapımı silah ve bu silahlara ait 11 adet fişek ile birlikte 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, M.A.T ise gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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