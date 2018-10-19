Son depremler nerede oldu 19 Ekim Kandilli Rasathanesi

Son depremler nerede oldu, 19 Ekim Kandilli son deprem listesi haberimide. Dün Türkiye'de korkutan 2 deprem meydana geldi. Biri Ağrı'da diğeride Amasya'da olan son depremler korkuttu. Peki şiideti ne, depremler öncü deprem mi?

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem korku ve paniğe neden oldu. Amasya ise dün gece saatlerinde 4.00 şiddetinde deprem meydana geldi.

AFAD'tan (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) yapılan bilgilendirmeye göre Amasya Gümüşhacıköy'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.98 kilometre olarak ölçüldü. Depremin meydana gelme saati ise (22:00:47) olarak açıklandı.

İl merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilen depremin yerin 5 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi. Amasya Valiliği, ilde meydana deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğun yansımadığını duyurdu.