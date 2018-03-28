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Son depremler Düzce arka arkaya sarsıldı! Okullar tatil

Son depremler Düzce arka arkaya sarsıldı! Okullar tatil

Son deprem Düzce'de meydana geldi. Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3.5, 3,6 ve 2,6 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi. İlçede arka arkaya yaşanan depremler sebebiy okullar tatil edildi.

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Eklenme Tarihi: 28-03-2018 12:54 - Güncelleme: 28-03-2018 13:27

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.55'te merkezi Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı İçmeler köyü olan 3.5 büyüklüğünde, 8.6 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi.

Düzce Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Gölyaka ilçesinde meydana gelen depremler sonrası okulların tatil edildiğini açıkladı. Velilerin yaşadığı korkuyla çocuklarını okuldan alması üzerine sağlıklı eğitim verilemeyeceği düşünülerek okullar bugün için tatil edildiği ifade edildi.

Bu arada, depremin herhangi bir hasara neden olmadığı ve okulların depreme karşı dayanıklı olduğu belirtildi. AFAD sitesinden Düzce Gölkaya merkez üssü olan son depremler şu şekilde sıralandı;

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 28 Mart 2018 13:24 neden tatil edildi ki? devlet, yaptıgı okullara güvenmiyor mu ki?

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