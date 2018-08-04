Son deprem Kahramanmaraş'ta oldu Büyüklüğü kaç?

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.09'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 14,93 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.