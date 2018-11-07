Son deprem Kahramanmaraş'ta! Büyüklüğü kaç oldu?

KAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesinde meydana gelen deprem korkuttu. Başbakanlık Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerin göre deprem saat 09.38'de meydana geldi.
Yerin 6.9 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.2 olarak ölçüldü. Deprem bölgede hafif şekilde hissedilirken, herhangi bir hasar meydana gelmediği bildirildi.
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