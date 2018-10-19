Son anda fark edilmese ölecekti...

Bodrum kıyılarından yalnız başına denize açılan Pakistan uyruklu Nur Muhammet, yüzerek İstanköy Adası'na gitmek istedi. Çocuk can simidiyle denize açılan ve içinde ekmek olan poşeti beline saranMuhammet, Karaada açıklarında baygınlık geçirdi.
Açık denize sürüklenen Muhammet, mavi yolculuk yapan 'Black Angel' adlı yatın kaptanı 38 yaşındaki Enver Kantarmış tarafından fark edildi. Yatın rotasını değiştirerek suyun yüzeyinde yaşam mücadelesi veren Muhammet'i yardımcılarıyla birlikte denizden alan Kantarmış, olayı Güney Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bildirdi. Hayati tehlikesi bulunmayan Muhammet, Sahil Güvenlik ekibine teslim edildi.
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