  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Sokak ortasında fuhuş pazarlığı uzun kuyruklar oluşturdu

Sokak ortasında fuhuş pazarlığı uzun kuyruklar oluşturdu

Beylikdüzü’nün en işlek caddelerinde hayat kadınlarının ve travestilerin gece yarısı yaptığı fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı. Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı caddede uzun kuyruklar oluşturdu.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 20-01-2019 10:14 - Güncelleme: 20-01-2019 10:14

Beylikdüzü'nü mesken tutan hayat kadınları, yol kenarlarında ve caddelerde kimseye aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yapıyor. Bekledikleri yerde duran otomobillerin içindekilerle pazarlık yapan hayat kadınları, fiyatta anlaştıkları sürücülerin araçlarına binip gidiyor.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Diğer kadınlar ise yoldan müşteri beklemeye devam ediyor. Fuhuş yapan kadınları görüp araçlarını yavaşlatıp veya duran sürücüler zaman zaman yolda uzun kuyruklar oluşturuyor.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ
Öte yandan uzun süredir bölgede fuhuş ticaretinin devam ettiğini ifade eden vatandaşlar, emniyet yetkililerinden bu duruma bir çözüm bulunmasını istiyor.

PAYLAŞ tw fb
Kaynak : İHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Sokak ortasında fuhuş pazarlığı uzun kuyruklar oluşturdu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 20 Ocak 2019 11:25 hergün yüzlerce kadin ve cocuk istismari veya tecavüz haberleri yerine fuhus olsun daha iyi.öyle bir zihniyet gelistiki memlekette millet artik evin erkeklerinden korkuyor.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro