Şok iddia! Türk helikopterine ateş açıldı

Yunanistan basını Doğu Akdeniz'deki Kızılhisar adasının batısında bulunan Ro Adası (Kara Ada) üzerinde alçaktan uçan Türk helikopterine Yunan askerinin uyarı ateşi açtığını duyurdu.

Sputnik'in Ekatimerini gazetesinden aktardığına göre Türkiye'ye ait bir helikopter Yunanistan'ın kontrolünde bulunan Ro Adası (Kara Ada) üzerinde alçaktan uçtu. SKAI televizyonu Türk helikopterine izli mermilerle uyarı ateşi açıldığını duyurdu.

Ateşin ardından helikopterin bölgeden ayrıldığı kaydedildi. Ancak yerel saatle dün 23. 30'da yaşanan olayda helikopterin Türk ordusuna ait olup olmadığının tespit edilmediği de aktarıldı.

Ancak yerel saatle dün 23. 30'da yaşanan olayda helikopterin Türk ordusuna ait olup olmadığının tespit edilmediği de aktarıldı.

Ekatimerini'nin aktardığına göre Yunanistan Savunma Bakanlığı'ndan kaynaklar helikoptere angajman kuralları çerçevesinde yanıt verildiğini söyledi.