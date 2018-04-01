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Şok iddia! Binlerce Türk 'sınır dışı' edilebilir!

Şok iddia! Binlerce Türk 'sınır dışı' edilebilir!

Avusturya ve Türkiye arasında son dönemde yaşanan gerginlik büyük bir krize dönüşebilir. Avusturya'da yaşayan binlerce Türk'ün çifte vatandaşlık konusundaki kısıtlamalar nedeniyle sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu iddia ediliyor.

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Eklenme Tarihi: 01-04-2018 16:35 - Güncelleme: 01-04-2018 16:35

BBC Türkçe'nin haberine göre, Avusturya’da yaşayan 18 bin 500 Türkiye kökenli göçmen, sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya.

BBC Türkçe'nin haberinde şu ifadeler yer alıyor:Avusturya'da hükümet ortağı aşırı sağcı Özgürlük Partisi’ne (FPÖ), bu kişilerden ‘Türk vatandaşı olmadıklarını’ kanıtlamalarını istiyor. Hollanda’da yayımlanan Trouw gazetesinin haberine göre, Türk vatandaşı olmadığını kanıtlayamayanlar Avusturya pasaportunu ve bu ülkedeki bütün haklarını kaybedecek.

Avusturya’daki Türkiye kökenli göçmenleri huzursuz eden gelişme, geçen yıl yapılan anayasal değişikliği referandumundan kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Aşırı sağcı FPÖ’ye, kimliği belirsiz kişilerce, Avusturya’da oy kullanan 95 bin Türk seçmenin isimlerinin yer aldığı bir liste gönderildi. Aşırı sağcı parti, bu listede aynı zamanda Avusturya vatandaşı da olan seçmenlerin bulunup bulunmadığını öğrenmek istedi.
Çünkü Avusturya’da çifte vatandaşlık yasak. FPÖ, listeyi Göçmenlik Bürosu’na gönderdi. Yapılan araştırmada Türkiye kökenli seçmenlerin oturma iznine sahip olduğu, 18 bin 500’ünün de Avusturya pasaportu taşıdığı belirlendi.

ÇİFTE VATANDAŞ KABUL EDİLİYOR

Avusturya makamlarına göre bu kişiler muhtemelen çifte vatandaş. Göçmen Bürosu ise 30 Türkiye kökenli göçmenin çifte vatandaş olduğunu belgeledi. Şimdi sağcı hükümet, Avusturya pasaportuna sahip bu onbinlerce kişiden “Türk vatandaşı olmadıklarını” kanıtlamalarını istiyor.Bunu resmî olarak kanıtlayamayanlar Avusturya vatandaşlığını kaybedecek ve sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalacak.

KANITLAMAK NEREDEYSE İMKANSIZ

Gazeteye göre, çifte vatandaşlığa sahip Türklerin varlığı bir sır değil. Avusturya vatandaşı olmak için başvuran herkes, önceki uyruğundan vazgeçmek zorunda. Ancak Türkiye’deki yasalar, vatandaşlıktan çıkan kişilerin bir süre sonra yeniden Türk vatandaşlığına başvurmasına izin veriyor.

Birçok Türkiye kökenli göçmen, miras ve mülk edinme gibi konularda sorun yaşamamak için Avrupa ülkelerinde vatandaşlık elde ettikten sonra yeniden Türk vatandaşlığına geçiyor. Sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan göçmenlerin davasına bakan Viyanalı avukat Kazım Yılmaz, Türk vatandaşı olmadığını kanıtlamanın neredeyse imkansız olduğunu söylüyor. Türkiye’nin, “vatandaş değildir” diye bir belge vermediğini belirten Yılmaz’a göre, bu kişiler sadece Avusturya vatandaşı.

‘BİNLERCE TÜRKİYE KÖKENLİ PANİK İÇİNDE’

Binlerce Türkiye kökenli göçmenin panik içinde olduğunu söyleyen Yılmaz, bu kişilerin sınır dışı edilmesini beklemiyor.Bunların birçoğunun Avusturya doğumlu olduğuna işaret eden avukata göre, bu yüzden oturma izni alabilecekler.Ancak Avusturya pasaportunun iptali ile binlerce kişinin Avrupa Birliği’ndeki haklarını da kaybedeceğini vurgulayan Yılmaz, “Müşterilerimden ikisinin yaptığı iş, A vusturya vatandaşı olmayı zorunlu kılıyor. Eğer vatandaşlığı kaybederlerse, bütün her şeyleri gidecek” diyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR25 YORUM

  • Emekli 01 Nisan 2018 17:57 Ya arkadaş hangi ülke iyi. Her ülkeyle dövüştük hayret

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