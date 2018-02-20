ŞOK 21 Şubat aktüel liste yeni indirimli ürünler

ŞOK aktüel 21 Şubat çarşamba yeni indirimli ürünler listesi hazır. Binlerce ŞOK markette bu cuma yine büyük indirim var.ŞOK 21 Şubat aktüel aldın aldın kataloğunda bu hafta spor aletlerinden, tamir eşyalarına, gıdadan giyime indirim yağmuru var. Simbo dijital başkül 25 lira, fantom elektrikli süpürge 220 lira, kapaklı kutu 9 lira, Tefal ütü 100 lira, oyun hamuru seti 13 lira olacak.