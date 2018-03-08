  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Soğuk havalarda gözlerinizi korumanın yolları

Soğuk havalarda gözlerinizi korumanın yolları

Soğuyan havalar, tıpkı bağışıklık sisteminde olduğu gibi gözlerde de belirli rahatsızlıkların oluşmasına sebep olabiliyor. Peki soğuk havalarda gözlerimizi nasıl korumalıyız ? Bol su tüketimi ve omega 3 kullanımı etkili olacaktır.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 08-03-2018 02:33 - Güncelleme: 08-03-2018 02:33

Soğuyan havalar, tıpkı bağışıklık sisteminde olduğu gibi gözlerde de belirli rahatsızlıkların oluşmasına sebep olabiliyor. Fotokeratisis (kar körlüğü), göz kuruluğu, göz yaşarması, ışığa hassaslık ve çift görme gibi rahatsızlıkların bu dönemlerde oluşabildiğini belirten Dünyagöz Bağcılar'dan Op. Dr. Hakan Özkan, “Gözlerimiz soğuğa karşı en dayanıklı organlarımızdan biri olmasına rağmen, bu durum soğuktan etkilenmeyecekleri anlamına gelmiyor. Alınacak ufak önlemler sayesinde, soğuk havalar sebebiyle oluşabilecek pek çok rahatsızlığı engellemek mümkün” diyor.

Gözler de etkileniyor
Sonbaharın bitmesiyle birlikte gittikçe daha da soğuyan havalar, herkesin dışarı çıkarken daha tedbirli davranmasını ve hastalıklara karşı korunmasını zorunlu kılıyor. Bu dönemde aynı bağışıklık sisteminde olduğu gibi, gözlerde de ciddi rahatsızlıklar oluşabiliyor. Soğuk havaların gözlerde oluşturabileceği etkiler hakkında bilgiler paylaşan Op. Dr. Hakan Özkan, “Kış aylarında soğuyan havaya karşı evlerimizi ısıtıyoruz. Ancak düşüş nem oranları sebebiyle, gözlerde kuruluk oluşabiliyor. Soğuk kış rüzgarları ve düşük nem sebebiyle oluşan bu rahatsızlığa karşı alınabilecek en iyi önlemler, bol su tüketimi ve omega 3 kullanımı olacaktır. Bunun yanı sıra gözlerde sıklıkla gözlemlenen yaşarmalar da soğuk hava sebebiyle gözlerde oluşabilecek rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Dönemsel alerjilerin yanı sıra, sert rüzgarlar ve soğuk havalar sebebiyle oluşabilen bu rahatsızlık gözlemlendiğinde, hızlıca bir göz muayenesine gidilerek sebeplerinin araştırılmasında büyük fayda var” diyor.

Görme kaybı oluşabilir
Işık düşüklüğü ve nem oranlarının gözlerde oluşturduğu etkiler kadar, direkt olarak soğuyan hava teması sebebiyle görme kayıplarına kadar varan sonuçlar gözlemlenebildiğini belirten Op. Dr. Özkan, “Düşen ısılar, göz çevresindeki damarların daralmasına yol açar. Bu durum, çift veya bulanık görme gibi sorunlar oluşmasına yol açabiliyor. Görmede oluşan bu kayıplar, özellikle soğuk havalarda uzun süre dışarıda zaman geçiren kişilerde gözlemlenir. Eğer soğuk havalar sebebiyle görme yetinizde bir değişiklik oluştuğunu hissediyorsanız, hemen uzman bir göz hekimine giderek detaylı bir göz muayenesi yaptırın. Zamanında müdahale edilmediği halde bu gibi görme kayıpları, uzun sürelere yayılabilir ve ilerleyen dönemlerde geri dönüşü daha zor olan sonuçlara yol açabilir” şeklinde konuşuyor.

Kar körlüğü gözlerinizi karartmasın
Özellikle kar ve buzdan yansıyan ultraviyole ışınlarının yansıyarak gözlere zarar vermesiyle oluşan ve halk arasında kar körlüğü olarak bilinen fotokeratisis hastalığının, ciddi ağrılara yol açabildiğinin altını çizen Op. Dr. Özkan, “Gözde ağrı, batma, yanma, aşırı sulanma, ışığa karşı hassasiyet ve görme bozuklukları gibi şikayetlere yol açabilen fotokeratit rahatsızlığı, karlı havalarda araç kullanan veya kış sporlarıyla ilgilenen kişilerde daha sık görülüyor. Kar körlüğünün gözleri etkilemeye başlamasının ardındaki 8 ile 12 saatlik süreçte, ışığa karşı hassasiyet başlar ve bu hassasiyet ilerledikçe gözlerde aşırı sulanma ve batma belirtileri görülmeye başlanır. Tedavi edilmediği takdirde gözde oluşan ağrılarda ciddi bir artış gözlenir. Gözün makula adı verilen görme noktası ve ışığa duyarlı görme hücrelerini etkileyen bu rahatsızlık, renk kontrastının kaybolmasına ve çevrenin sadece beyaz görülmesine sebep olabiliyor. Genelde geçici problemlere yol açmasına rağmen, UV ışınlarına uzun süreli maruz kalınan durumlarda kalıcı görme kaybına varacak sonuçlar doğurabiliyor” uyarısında bulunuyor.

Bu önlemler işe yarıyor
Soğuk havalara karşı gözleri korumak için alınabilecek önlemler ile ilgili bilgiler aktaran Op. Dr. XXX, “Kış ayları, gözler için ideal bir iklim oluşturmasa dahi, gözlerinizi bu dönemde de rahatlıkla korumanızı sağlayacak önlemler alabilirsiniz. Nemlendirici göz damlaları ile göz kuruluğuna karşı önlem almanın yanı sıra, karlı havalarda UV ışınlara karşı koruma sağlayan güneş gözlükleri kullanarak gözlerde oluşabilecek yansımaları ve ışık hassaslığı oluşumu engellenebilir. Ayrıca gözlerinde kırma kusurları olan kişilerin, kış aylarında lens yerine gözlük kullanmaları, gözlerin soğuk rüzgarlardan korunmasını sağlamanın yanı sıra, göz ısısının korunmasına yardımcı olacaktır” diyerek sözlerini tamamlıyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Soğuk havalarda gözlerinizi korumanın yolları haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro