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Soçi'deki zirvenin davetli listesi belli oldu

Soçi'deki zirvenin davetli listesi belli oldu

Rusya, İran ve Türkiye adına Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'yle ilgili davetli listesini netleştirdi. Daveti listesinde ABD ve Fransa'nın yanı sıra Mısır da yer alıyor.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2018 00:50 - Güncelleme: 24-01-2018 00:50

RUSYA Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Rusya, İran ve Türkiye adına Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılması planlananlara davet gönderdi. Davet mektubunda "BM temsilcileri ve Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak İngiltere, Çin, ABD ve Fransa'nın yanı sıra, Mısır, Ürdün, Irak, Kazakistan, Lübnan ve Suudi Arabistan'ın da konferansa davet edildiği" ifade edildi.

Sputnik'in haberine göre mektupta, "Rusya, İran ve Türkiye adına sizi, bu ülkelerin liderleri Vladimir Putin, Hasan Ruhani ve Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Kasım 2017 tarihli teklifi üzerine 29-30 Ocak'ta Soçi'de düzenlenecek olan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Mektupta, Soçi konferansının geniş bir yelpazedeki Suriyeli taraflar arasında diyalog oluşmasına destek olmayı ve yeni bir Suriye için toplumun tüm tabakaları açısından uygun şartları oluşturarak toprak bütünlüğünü, ülkenin bağımsızlığını korumayı amaçladığı belirtildi.Kongrenin, Suriye'deki politik çözüme ivme kazandırmayı amaçladığının ve Cenevre görüşmeleri kapsamındaki uygulamalara geçişe yardımcı olmasının umulduğunun altı çizildi.

Mektupta, "BM temsilcileri ve Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak İngiltere, Çin, ABD ve Fransa'nın yanı sıra, Mısır, Ürdün, Irak, Kazakistan, Lübnan ve Suudi Arabistan'ın da konferansa davet edildiği" ifade edildi. Soçi görüşmelerinin organizatörleri, tüm ulaşım ve konaklama sorunlarının Rusya tarafından karşılanacağını belirtti.

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