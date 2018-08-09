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Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün koruması Mehmet Ali Başkale gözaltında

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün koruması Mehmet Ali Başkale gözaltında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ağır hakarette bulunan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 09-08-2018 14:44 - Güncelleme: 09-08-2018 14:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakarette bulunan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale'nin gözaltına alındığı bildirildi. Sabah'ın haberine göre; Mehmet Ali Başkale'nin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Mehmet Ali Başkale; 8 Temmuz 2018 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ağır hakaret içerikli paylaşımda bulunmuştu.



Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, 8 Ağustos 2018 tarihinde açıklamada bulunmuş ve "Belediye personelimizin Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine sosyal medyadan hakaret ettiği tespit edilmiştir. Eleştiri ve hakareti birbirine karıştırmak, seçilmişlere karşı uygunsuz dil kullanmak asla kabul edebileceğim bir şey değildir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerini kullanmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 09 Ağustos 2018 15:21 24 Aralık ve Heyet ile ABD arasında anlaşma sağlanamadı... Sonucu Yurtdışına çıkamayan AKP Bakanı sayısı 6 Oldu!... Halk Bankası Davası ile artış bekleniyor!.............

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