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Sırt ve bel ağrısı hangi egzersizlerle önlenir?

Sırt ve bel ağrısı hangi egzersizlerle önlenir?

Modern yaşamın gereği gittikçe ağırlaşan iş ve sosyal yaşam şartları, hareket sistemimizde birçok sorunlara neden olmaktadır. Peki sırt ve bel ağrıları hangi egzersizlerle önlenir? Antrenör - Eğitmen Selenay Atabaş Güven anlattı.

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Eklenme Tarihi: 10-07-2018 17:00 - Güncelleme: 10-07-2018 17:00

Sırt ve bel ağrıları en sık rastlanan şikayetlerden biridir. Antrenör - Eğitmen Selenay Atabaş Güven sırt ve bel ağrıları için egzersiz hareketlerini sizlerle paylaştı. 

Özellikle bel ağrısı için göstereceğimiz bu egzersizi elleri geriye alarak yapıyoruz nefes aldım yine mata bakıyorum kafamızın ön tarafınıda arka tarafınıda sıkıştırmıyorum omuzlarımdan kürek kemiklerini sıkıştırmadan tamamen belden yukarıya doğru kalktık bir saniye bekleyip yavaşça aşağıya iniyoruz güvenli yapılması gereken bir egzersiz özellikle bel fıtığı egzersizlerinde fizik tedavi amaçlı verilir on iki tekrar yapılıp bir sonraki antrenmanda iki set on iki yapabilirsiniz.

Her on ikide otuz saniye dinlenerek egzersiz yapabilirsiniz sonrasında egzersiz sonunda Stretching yapmayı unutmamanız gerekiyor bel biraz gergin kalır o gerginliği yok etmeniz için Stretching yapmanız gerekiyor sırt ve bel ağrıları genelde karın kaslarının zayıf olmasından kaynaklanır karın kaslarınız ne kadar güçlü olursa belinizde o kadar sağlıklı olur sırt ağrılarınızı o kadar az hissedersiniz hundred pozisyonunda kolları yukarıya aldım nefes aldım kolları yavaşça aşağıya inerken boynum kalkıyor sırtım kalkıyor göbek deliğine bakıyorum ellerim yana doğru geldi tam geri gittim tekrar nefes aldım verdim nefesi göbek deliğine bakıyorum on beş tekrarla başlayabiliriz bu birinci seviye olarak akılda kalabilir, ikinci seviye olarak ayakları yukarıya kaldırarak yapabiliriz ayaklarımı yukarıya kaldırdım bacaklar birleşik karın içerde devam ettim burada dikkat edilmesi gereken şey karın kaslarım ve bel ağrınılarını yok etmem için karın kaslarımı güçlendirdiğimi unutmuyorum ve asla beli yerden kaldırmıyorum belim tilt pozisyonunda geriye doğru pelvis kemiklerim çevrili ve göbek deliğine bakarak yapıyoruz. Boyun ağrısı olanlar ellerini enseye alabilir veya boyun arkasına bir havlu desteği alabilirler.
 

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