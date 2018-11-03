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Şırnak'ta öldürülen 8 teröristten biri 'turuncu kategori'de çıktı

Şırnak'ta öldürülen 8 teröristten biri 'turuncu kategori'de çıktı

ŞIRNAK'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, "turuncu kategori"de aranan sözde Cudi cephe sorumlusu Selim Demiroğlu olduğu belirlendi.

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Eklenme Tarihi: 03-11-2018 14:23 - Güncelleme: 03-11-2018 14:23

Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nin turuncu kategorisinde yer alan, PKK'nın sözde Cudi cephe sorumlusu "Fırat Çeli" kod adlı Selim Demiroğlu olduğu belirlendi. 

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 8 teröristin mağarada etkisiz hale getirilmesi, bölücü terör örgütü PKK'da paniğe neden oldu. 

Örgütteki panik telsiz görüşmelerine yansıdı. Örgüt üyeleri, sözde Cudi cephe sorumlusu "Fırat Çeli" kod adlı Selim Demiroğlu'na ait telsiz kodlarının iptal edilmesini istedi. 

600 BİN TL ÖDÜLLE ARANIYORDU
Buradan hareketle Cudi Dağı'ndaki mağarada etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, 1973 Hakkari Çukurca doğumlu, örgüte 1997 yılında katılan, Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu kategori"de yer alan, 600 bin lira ödülle aranan Selim Demiroğlu olduğu tespit edildi.

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Kaynak : AA

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