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Siri gizlice mesajları okuyor! iPhone'da hemen bu işlemi yapın

Siri gizlice mesajları okuyor! iPhone'da hemen bu işlemi yapın

Apple, kullanıcılarına sunduğu iOS 11 işletim sistemi güvenlik açığı ile geldi. Meğer "Hey Siri, bildirimleri oku" komutu verildiğinde Siri, tüm mesajları okuyormuş. Bu güvenlik açığı kullanıcıların, "Kilitliyken Siri'ye İzin Ver" erişimini açık bırakmasından kaynaklanıyor.

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 10:59 - Güncelleme: 23-03-2018 10:59

Apple kullanıcılarının bildiği üzere bir şifre veya Touch ID ile korunan iPhone veya iPad'lerde kendilerine gelen mesajları okumak isteyen kullanıcıların, öncelikle kilit ekranını açmaları gerekiyor. Şirketin sunduğu iOS 11 sürümü birçok yenilik getiriyor, ancak,"Hey Siri, bildirimleri oku" komutu verildiğinde Siri, tüm mesajları okuyor. 

Bu güvenlik açığının kullanıcılarına sunduğu tehlike büyük. Zira, kullanıcılar, birçok üçüncü parti uygulamayı kullanıyor. Bunların içinde popüler mesajlaşma uygulamaları olan WhatsApp ve Messenger da yer alıyor. Bu açıktan etkilenmeyen tek servis ise iPhone'un kendi mesajlaşma yazılımı.

Siri'ye izin verince oluyor : Bu güvenlik açığı kullanıcıların, "Kilitliyken Siri'ye İzin Ver" erişimini açık bırakmasından kaynaklanıyor. Eğer sizde de bu erişim açık ise şifrenizi bilmeyen birisi Siri'ye "Mesajlarımı Oku" komutunu verdiğinde mesajlarınızı dinleyebilir.

SIRI NASIL İPTAL EDİLİR : Apple, bu güvenlik açığını ortadan kaldıracak güncellemeyi kaldırana kadar, siriyi etkisiz hale getirin. Bunun için öncelikle AYARLARA gidin ve oradan "Siri ve Arama" kısmını seçin. Sonrasında ise "Kilitliyken Siri'ye İzin Ver" erişimini kapatın. Bunu yaptığınızda Siri mesajlarınızı okuyamayacak.

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