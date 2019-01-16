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Sır perdesi aralandı: Cinayet ortaya çıktı!

Sır perdesi aralandı: Cinayet ortaya çıktı!

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde dere yatağında cesedi bulunan kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla eski eşi tutuklandı. 9 Ocak'ta dere yatağında bulunan cesedin, ailesinin bir süredir kayıp olarak aradığı ve kolunda, kızının adının yazılı olduğu dövmeden teşhis edilen, 21 yaşındaki Rabia Ezer'e ait olduğu belirlenmişti.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2019 19:29 - Güncelleme: 16-01-2019 19:29

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde dere yatağında 14 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş bulunan cesedin, Rabia Ezer'e (21) ait olduğu belirlendi. Ailesi, tanınmayacak halde olan kızlarının cesedini, kolunda küçük kızlarının isminin yazı olduğu dövmeden teşhis etti. Olayla ilgili kadının eski eşi tutuklandı.

Mehmetbeyli Mahallesi’nde 9 Ocak günü, çevre sakinleri, dere yatağında kadın cesedi bulununca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan, suda kaldığı için yüzü tanınmayacak halde olan kadının, 14 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü saptandı. Ceset, otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kayıp başvurularını inceleyen jandarma ekipleri, 2 Ocak günü, "Gezmeye gidiyorum" diye evden çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamayan Rabia Ezer’in ailesine ulaştı. Çağrılan Türkan Ezer (45), cesedin kızına ait olduğunu, diğer kızı 4 yaşındaki kızı Ela’nın isminin yazılı olduğu dövmesinden teşhis etti.

Anne Türkan Ezer, “Gezmeye gitmek istediğini söyledi. Birkaç saat sonra defalarca aramama rağmen ulaşamadım. Daha sonra güvenlik kuvvetlerine durumu bildirdik. Teşhisten sonra gerekeli inceleme yapıldı ve cenaze teslim edildi. Defnettik. 14 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş” dedi.

Olayın ardından gözaltına alınan kadının eski eşi A.B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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