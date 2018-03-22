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Sinüzit nedir nasıl geçer? Sinüzit tedavisi...

Sinüzit nedir nasıl geçer? Sinüzit tedavisi...

Sinüzit yüz kemiklerinin içerisindeki boşlukların iltihaplı doku ile dolmasından ortaya çıkan hastalıktır. Sinüzitin belirtileri arasında; burun tıkanıklığı, geniz akıntısı ve baş ağrısı vardır. Sinüzit tedavisinde en önemli husus burun temizliğidir. İşte Sinüzit hakkında bilmeniz gerekenler...

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Eklenme Tarihi: 22-03-2018 00:30 - Güncelleme: 22-03-2018 00:30

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç Deniz Kaya, her baş ağrısının sinüzit olmadığını, bazen migren ve gerilim tipi nörolojik baş ağrılarının sinüzit ağrılarını taklit edebildiğini söyledi. Genellikle yüzün ön kısmında (Yanaklar, alın ve göz arkalarında) hissedilen sinüzit, sabahları şiddetli olup gün içi azalma eğilimindedirler. Yrd. Doç. Deniz Kaya: "Baş hareketleriyle özellikle başı öne eğmekle artış olur. Isı değişiminden (Sıcak ortamdan soğuk ortama geçildiğinde) şiddetinde değişiklik olabilir. Diğer sinüzit semptomlarıyla (Burun akıntısı, tıkanıklık, yüzde basınç hissi...) beraber görülürler" dedi.

Yrd. Doç. Deniz Kaya, akut sinüzitlerin tedavi edilmediğinde daha kötü durumlara yol açabileceğini ve astım ataklarını tetikleyebileceğini belirtti. Kaya: "Sinüzit uygun tedavi edilmediğinde kronik sinüzite yol açabilir. Enfeksiyon beyin zarlarına ulaştığında menenjite sebep olabilir. İltihabi durum göze ulaştığında ise görme problemleri, göz hareket bozukluklarına neden olabilir. Özellikle çocuklarda ortaya çıkan orta kulak iltihaplarının en önemli etkenlerindendir" dedi.

ÖNERİLERE UYUN, SİNÜZİTTEN KORUNUN: Grip ve nezle gibi üst solunum yolları enfeksiyonları azaltıldığında sinüzit gelişim riski azaldığını ifade eden Yrd. Doç. Deniz Kaya: "Bu yüzden gripli insanlarla yakın temastan uzak durmak, el yıkamaya özen göstermek dolayısıyla sinüzit gelişim riskini azaltır. Altta yatan alerjik problemler varsa tedavi edilmesi gerekir. Burun içini tahriş eden sigara gibi irritan kimyasallardan uzak durmak enfeksiyon riskini azaltır. Oda havasını buhar makinaları kullanarak nemlendirmek sinüzit gelişimini engellemede yardımcıdır" diye konuştu.

TEDAVİSİ NASIL YAPILIR: Tedavideki en önemli noktalardan birisinin burun temizliği olduğunu söyleyen Kaya şunları söyledi: "Bu maksatla burun temizleme solüsyonları ve okyanus suları kullanılması çok faydalıdır. Tedaviye yardımcı olması açısından burun açıcı sprey ve hap şeklinde ilaçlar doktorlar tarafından önerilir. Her sinüzit enfeksiyonunda antibiyotik kullanılmaz. Virüs ve mantarlara bağlı sinüzitlerde antibiyotikler etkisizdir. Bakterilere bağlı gelişen sinüzitin büyük kısmı antibiyotik kullanmadan vücut direnci ile ortadan kalkar. Enfeksiyon şiddetli ve uzun süreli ise antibiyotik kullanımı önerilir. Altta yatan alerjik problemler varsa tedavi edilmelidir. Sinüzit enfeksiyonlarının ilaç tedavisine yanıt vermediği durumda sinüzit ameliyatları yapılabilir. Bu ameliyatlarda burun içinden genel anestezi altında sinüs ağrıları açılarak hastaların şikayetleri düzeltilebilir."

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