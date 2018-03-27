  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Sınırdan kaçmak isteyen Alman tutuklandı! Amacı neydi?

Sınırdan kaçmak isteyen Alman tutuklandı! Amacı neydi?

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, terör örgütü PYD/PKK'ya katılmak için Suriye'ye geçmek üzereyken sınırda gözaltına alınan Alman uyruklu Patrick Kraicker tutuklandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 27-03-2018 17:51 - Güncelleme: 27-03-2018 17:51

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 28 yaşındaki Alman uyruklu Patrick Kraicker, 14 Mart'ta Şırnak'ın Silopi ilçesinin sınır kesiminden Suriye'ye geçmek üzereyken güvenlik güçlerince askeri yasak bölgede yakalandı.

Patrick Kraicker'in üst aramasında, terör örgütü PYD/PKK'ya ait örgütsel fotoğraflar ve dijital materyaller ele geçirilirken, şüphelinin Suriye'deki teröristlerle irtibat halinde olduğu tespit edildi.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde alınan ifadesinde, Alman ordusunda 4 yıl görev yaptığını dile getiren Kraicker, terör örgütü PYD/PKK saflarına katılmak için Suriye'ye gitmeye çalıştığını itiraf etti.

Yapılan incelemede, Patrick Kraicker'in daha önce 2 kez Türkiye'ye giriş yaptığı da belirlendi.

Kraicker, Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece, 'terör örgütüne yardım ve yataklık' suçundan tutuklandı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Sınırdan kaçmak isteyen Alman tutuklandı! Amacı neydi? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • ruzgar67 27 Mart 2018 18:51 Adam beliki ajan tikin iceri salmayin bu kacinci bitmez bunlar sik beynine birak anca boyle engel olunur memleketeki hainler yetmiyo gibi bide disardan geliyor

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro