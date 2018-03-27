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Sincar'daki PKK kampını ifşa eden Türkmeneli TV'den yeni bilgiler

Sincar'daki PKK kampını ifşa eden Türkmeneli TV'den yeni bilgiler

Türkmeneli TV, terör örgütü PKK'nın Musul'a bağlı Sincar'dan çekilmeden önce faaliyet gösterdiği kampları görüntüledi ve yayınladıkları haberde örgütün oradaki varlığı ve terörist sayısı hakkında çarpıcı bilgilere yer verdi.

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Eklenme Tarihi: 27-03-2018 11:52 - Güncelleme: 27-03-2018 11:52

Irak'ta Kerkük merkezli yayın yapan Türkmeneli Televizyonu Genel Müdürü Yalman Haceroğlu, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığını gözler önüne serdikleri görüntülere ilişkin, "Amacımız, gerçekleri ortaya çıkarmak ve Türkiye'nin sözlerine inanmak istemeyen bazı Iraklı yetkililere bunu göstermekti." dedi.

Bağdat'ta AA muhabirine konuşan Türkmeneli TV Genel Müdürü Haceroğlu, zor koşullar altında gerçekleştirdikleri çekim süreci ve terör örgütünün Sincar'daki varlığıyla ilgili ayrıntıları anlattı.

Haceroğlu, Irak ve Türk basınında da geniş yer bulan söz konusu gazetecilik başarısını "milli görev ve gerçekleri kamuoyuna aktarma sorumluluğu" olarak nitelendirdi.

PKK'nın Sincar'daki eğitim ve diğer faaliyetlerinin kamuoyundan gizlendiğini ifade eden Haceroğlu, "Bir kameraman arkadaşımızla PKK'nın Sincar'daki varlığını görüntüleme konusunu konuştum ve çekmeyi kabul etti. Sincar'daki PKK'lılar, 1 saat sorgudan sonra kameramanın çekim yapmasına izin verdi." dedi.

AMACIMIZ GERÇEĞİ GÖSTERMEKTİ
Irak'ta bazı yetkililerin daha önce PKK'nın Sincar'daki varlığına inanmadığını aktaran ve gerçeği tüm dünyaya göstermek için hareket ettiklerini belirten Haceroğlu, şunları söyledi:

"Amacımız ilk başta Irak kamuoyunu bilgilendirmek ve gerçekleri ortaya çıkarmaktı. Türkiye, 'Burada (Sincar'da) PKK varlığı var' dediğinde buna inanmak istemeyen bazı Iraklılara gerçeği göstermekti. PKK haberimizden sonra birçok Iraklı yetkili terör örgütünün oradaki varlığı hakkında bilgi sahibi oldu."

Haceroğlu, görüntülerde, Sincar ilçe merkezinde birçok binada PKK paçavrasının asılı olduğunun açıkça görüldüğünü, asıl dikkat çeken noktanın ise bu paçavraların yanında Irak bayraklarının dalgalanması olduğunu dile getirdi.

GÖRÜNTÜLER IRAKLI YETKİLİYİ PKK İTİRAFINA SEVK ETTİ
PKK'nın Sincar'daki kamplarını ilk defa görüntülediklerini vurgulayan Haceroğlu, oradaki teröristlerden biriyle yapılan görüşmede sayılarının 3 bin olduğu ve onlara eğitim veren çok sayıda askeri müsteşarın bulunduğunu öğrendiklerini ifade etti.

Haceroğlu, "Çektiğimiz görüntüleri, Türkçe ve Arapça yayınladık. Bu, Irak medyasında da geniş yer buldu. Görüntülerimizin ardından Musul İl Meclisi Başkanı, PKK'nın Sincar'daki varlığını itiraf etti." diye konuştu.

TÜRKMENELİ TV PKK'NIN KERKÜK'TEKİ VARLIĞINI DA GÖRÜNTÜLEMİŞTİ
Terör örgütü PKK'nın daha önceleri Kerkük ve güneyindeki varlığını da görüntüleyip yayınladıklarını hatırlatan Haceroğlu, bunu çok zor şartlar altında gerçekleştirdiklerini ve çok sayıda tehdit aldıklarını da aktardı.

PKK HANESUR'A ÇEKİLDİ SİNCAR'DAKİ OPERASYON MERKEZİ DURUYOR
Türkmeneli TV Genel Müdürü Haceroğlu, "Musul'daki kaynaklarımızdan aldığımız bilgiye göre, bölgeden ayrılan PKK'lı teröristler, Irak-Suriye ve Türkiye sınır üçgeninde bulunan Hanesur bölgesine çekildi. Gene yerel kaynaklarımıza göre, terör örgütünün Sincar ilçe merkezindeki operasyonlar merkezi binası duruyor ve içindeki teröristler de oradan ayrılmadı." bilgisini paylaştı.

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