  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Silopi’de ele geçirildi tam 22 adet

Silopi’de ele geçirildi tam 22 adet

ŞIRNAK İl Jandarma Komutanlığı tarafından Silopi ilçesi Dolan mezrasında yapılan operasyonda, 22 adet tabanca ile bu tabancalara ait 30 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 27-04-2018 11:32 - Güncelleme: 27-04-2018 11:32

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Açıklamada, ”Şırnak İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Silopi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan duyum üzerine, 27 Nisan 2018 tarihinde Silopi ilçesi Dolan mezrasında kaçakçılık suçları ve terörizmin finansmanına yönelik icra edilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan 6 adet Colt 45 kalibre, 2 adet HS Produckt 45 kalibre, 2 adet Colt 9,65 milimetre toplu tabanca, 3 adet Glock, 6 adet Walter, 2 adet Sig Sauer, 1 adet HS Produckt Kompakt olmak üzere toplam 22 adet tabanca ile bu tabancalara ait 30 adet şarjör ele geçirilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili olarak 2 şüpheli yakalanmıştır. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık suçları ile haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen operasyonlara aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : İHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Silopi’de ele geçirildi tam 22 adet haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro