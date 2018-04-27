Silopi’de ele geçirildi tam 22 adet

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Açıklamada, ”Şırnak İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Silopi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan duyum üzerine, 27 Nisan 2018 tarihinde Silopi ilçesi Dolan mezrasında kaçakçılık suçları ve terörizmin finansmanına yönelik icra edilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan 6 adet Colt 45 kalibre, 2 adet HS Produckt 45 kalibre, 2 adet Colt 9,65 milimetre toplu tabanca, 3 adet Glock, 6 adet Walter, 2 adet Sig Sauer, 1 adet HS Produckt Kompakt olmak üzere toplam 22 adet tabanca ile bu tabancalara ait 30 adet şarjör ele geçirilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili olarak 2 şüpheli yakalanmıştır. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık suçları ile haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen operasyonlara aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.