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Sıla ve Ziynet Sali iddiası Ahmet Kural'ın ifadesinde var mı işte itirafı

Sıla ve Ziynet Sali iddiası Ahmet Kural'ın ifadesinde var mı işte itirafı

Ahmet Kural Sıla'nın dayak iddialarından sonra yaptığı ilk açıklamada imalarda bulunmuştu. Bu imalar da Sıla ile Ziynet Sali'ni ilişkisi var şeklinde yorumlanmıştı. Peki savcıya anlatırım diyen Ahmet Kural ifadesinde bundan söz etti mi?

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 03:20 - Güncelleme: 07-11-2018 03:20

Ahmet Kural'ın savcıya verdiği Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ifadesi medyaya sızdı. En çok merak edilen Ahmet Kural'ın Sıla'nın özel hayatına ilişkin iması olmuştu. Ahmet Kural 'sadece yargı makamlarına anlatacağım' demişti. Olay magazin medyasına Sıla'nın Ziynet Sali ile ilişkisi var şeklinde yansımıştı. 

Peki Ahmet Kural'ın ifadesinde Ziynet Sali var mı? Medyaya düşen ifadenin tam metnine bakıldığında böyle bir detay yok. Ahmet Kural'ın çıldırdığı nokta bir başka erkekle olan ilişkisi olmuş.Ahmet  Kural o kısmı şöyle anlatıyor:


-Sıla Hanım, ablamla tanışmadığından yemeğe gelmek istedi, ben de mutlu oldum ve kabul ettim. O gün bir aile yemeği yedik ve birlikte alkol aldık. Benim ikametimde önce mutfakta oturup sohbet etmeye başladık. Sohbet esnasında konuyu ben bir önceki ayrılık durumuna getirdim. Çünkü her seferinde farklı cevaplar verdiği için inanmakta güçlük çekiyordum. Bana daha önce eski arkadaşı olduğunu söylemişti, yine başka seferinde albüm kapağı için görüştüğünü söyledi, yine bir keresinde o bana asılıyor şeklinde cevap vermişti. Bu nedenlerden dolayı ayrılık konusunu açtım.

İTİRAF ETTİ : - Sıla Hanıma, 'Anne ve babamın yanından geliyoruz, ilişkimiz güzel gidiyor, aile kurmayı planlıyoruz, benden çocuk sahibi olmak istediğini söylüyorsun, eğer böyle bir konu varsa, lütfen kırma beni söyle' dedim. Ben böyle söyleyince 'evet ben senin canın yansın istedim, birlikteydik' dedi. Tartışma da bunun üzerine başladı.

-Ben çok kötü oldum. Başımdan aşağıya kaynar sular döküldü. Sıla Hanım'dan evi hemen terk etmesini istedim. Şoförünü aramasını istedim. Sıla Hanım'a en azından bir merhabamız kalsın dedim. Fakat o evden gitmek istemedi, ben de kendisine neden bu kadar yalan söylediğini, artık birlikte olamayacağımızı söyledim, ısrarla evden gitmesini istedim. Fakat evden gitmedi.

Ahmet Kural'ın savcılık ifadesinin tam metni sızdı işte o gece yaşananlar

 

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KİMDİR ?
Sıla
SILA KİMDİR?

17 Haziran 1980 doğumlu olan Sıla, aslen Denizlilidir. Sıla'nın soyadı ise Gençoğlu'dur. Sıla kendiyle aynı ismi taşıyan ilk solo albümü ile müzik dünyasına iddialı bir giriş yaptı ve şöpret oldu. SONY BMG ta

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AHMET KURAL KİMDİR?

Sıla ile yaşadığı aşk ve dayak iddiasıyla magazin gündemine oturan Ahmet Kural nereli kaç yaşında aslen nereli biliyor musunuz? Ahmet Kural'ın anne ve babası ile özel hayatından bilgiler. Ünlü oyuncu ve komedyen Ahmet Kur

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