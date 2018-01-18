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Şiir ve şehadet

Şiir ve şehadet

Birikim Okulları’nın Güneşli yerleşkesinde bulunan Birikim Hayat Koleji için geleneksel hale gelen “Gönül Harmanı Şiir Akşamı”nın 16.’sı, bu yıl Bahçelievler Belediyesi - Nurettin Topçu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

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Eklenme Tarihi: 18-01-2018 11:50 - Güncelleme: 18-01-2018 11:50

Öğrencilerinin akademik ve manevi gelişiminin yanı sıra sosyal gelişimlerine de önem veren, Birikim Okulları’nın bu programının en önemli özelliği, programı baştan sona öğrencilerin hazırlaması. Birikimli öğrenciler programlarında bu yıl “Şehadet” temasını işlediler ve programlarına “Şiir Akşamımız bu yıl, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir ihanet teşebbüsüne karşı, tüm varlığıyla mücadele ederek, namlunun ucuna alnını koyan “15 Temmuz” şehitlerimize ve yeryüzünü mescit kılma ülküsü peşinde Allah (cc) için can veren tüm şehitlerimize ithaf olunmuştur.” açılış cümlesiyle başladılar.

Programın açılış konuşmasını yapan Kampüs Müdürü Hakan AYGÜN, başta 15 Temmuz Şehitleri olmak üzere, tarih boyunca bu ümmet ve millet için canını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığı konuşmasında “hiç kimsenin bu aziz ve asil millete zincir vurmayı ve diz çöktürmeyi başaramayacağını” vurguladı. Davetlilere, programı teşrifleri için teşekkür eden Aygün, bu yıl 16.’sı düzenlenen Gönül Harmanı Şiir Akşamı’nın bundan sonra da, aynı misyon ve heyecanla, nesilden nesile, elden ele devam edeceğini vurguladı.

Bağcılar Kaymakamı Mustafa ELDİVAN, Bahçelievler Belediye Başkanı Osman DEVELİOĞLU, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk YELKENCİ, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa YILMAZ, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin ÇIKRIKÇI, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah AYDIN, Birikim Okulları Genel Müdürü Yusuf YALÇIN, Birikimli yöneticiler, öğrenciler, mezunlar ve velilerin katılım gösterdiği programda, Şair Recep GARİP özel şair konuk olarak ağırlandı. Necip Fazıl KISAKÜREK, Sezai KARAKOÇ, Erdem BEYAZIT, İsmet ÖZEL, Metin Önal MENGÜŞOĞLU, İbrahim TENEKECİ, Cahit KOYTAK ve programın özel konuğu Recep GARİP’e ait şiirler öğrenciler tarafından seslendirilirken; yine Birikimli Öğrencilerden oluşan orkestra, nameleriyle geceye hoş bir seda bıraktı.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen programa, bir sonraki Gönül Harmanı şiir akşamında buluşmak üzere sözleşilerek son verildi.

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