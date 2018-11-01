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Sigara paketindeki fotoğraf davalık olmuştu Son karar verildi

Sigara paketindeki fotoğraf davalık olmuştu Son karar verildi

Hastanede tedavi gördüğü sırada, fotoğrafının izinsiz çekilip sigara paketleri üzerinde yayımlandığını iddia eden İbrahim A'nın davasında mahkeme kararını verdi.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 08:24 - Güncelleme: 01-11-2018 08:24

Özge Eğrikar'ın Hürriyet'teki haberine göre, nefes darlığı ve kuru öksürük şikâyetiyle 9 yıl önce bir devlet hastanesinde tedavi gören İbrahim A.’nın iddiasına göre yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada izinsiz fotoğrafı çekildi ve bu fotoğrafı sigara paketlerinin üzerinde yer aldı.

İŞİNDEN OLDU
Yine iddiaya göre İbrahim A. bu fotoğrafı yüzünden fabrikadaki işinden oldu. Fotoğrafı yaşadığı Tekirdağ’da çok konuşulan İbrahim dünyaca ünlü 5 sigara firmasına 6 yıl önce dava açtı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sunulan davanın dilekçesinde, “Sigaraların toplatılmasını, şimdilik 2 bin lira maddi ve 300 bin lira manevi tazminatın davalı sigara şirketlerinden tahsilini istiyoruz” denildi.

TARİHLERE BAKILDI
Davaya cevap veren 5 büyük sigara firmasının avukatı, “Fotoğraftaki kişi İbrahim A. değildir. Fotoğraf 2005’te çekilmiştir. Davacı hastanede 17-23 Haziran 2009’da tedavi gördüğünü belirtmiştir. Dava reddedilsin” dedi.

BENZİYOR AMA O DEĞİL
Dosyayı karara bağlayan mahkeme davanın reddine karar verdi. Mahkeme gerekçeli kararında, “İbrahim A. ile sigara paketi üzerindeki fotoğraf benzerlik gösterse de o değildir. TAPDK’nın yazısında davaya konu fotoğrafın AB Komisyonu tarafından yayımlanan kaynak listedeki fotoğraflar arasından seçildiği belirtilmiştir. Davacı ise fotoğrafın kendisine ait olduğunu iddia etmiştir. Bilirkişi incelemesinde fotoğrafın çok az derecede davacıya benzediği açıklanmış ancak sigara paketi üzerindeki fotoğrafla aynı kişi olduğu bilimsel olarak tespit edilememiştir. Davacının hastanede yattığı zamansal olarak imkânsızlığıyla da anlaşıldığından davanın reddine karar verilmiştir” denildi.

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