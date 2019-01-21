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Şifa kaynakları diye tanıtılan besinlerle sağlığınızdan olmayın

Şifa kaynakları diye tanıtılan besinlerle sağlığınızdan olmayın

Hastalıklara karşı önlem alabilmek için bitkisel ve doğal ürünlerin bulunduğu aktarlara ilgi arttı. Ancak Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ercan Zeybek tüketicilere uyarılarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 21-01-2019 15:07 - Güncelleme: 21-01-2019 15:07

Kış mevsiminin kendisini iyiden iyiye hissettirmesiyle birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmenin yollarını arayan vatandaşlar aktarların yolunu tutarken, bazı vatandaşlarda reklamlara kanıp etkili olduğu inancıyla internette ismini dahi bilmedikleri firmalardan doğal ürünler temin etmeye kalkıyor.

İnternet mecralarında sağlıkla ilgili beyanlar kullanılarak tanıtımı yapılan ürünlerin çoğunun olumsuz etkilerinin yol açtığı sağlık problemleri gündemdeyken konuyla ilgili olarak Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ercan Zeybek, şöyle konuştu: 

İnternet mecrasında özellikle belgesi olmayan kuruluşlardan ürün alınmamasını tavsiye ediyoruz, vatandaşlarımız kendilerine yakın bir aktar varsa oradan tarım bakanlığı tarafından onaylanmış , ambalajlı satılan bitkileri gönül rahatlığı ile kullanabilirler.

İnsanlar sağlıklı olmak ümidiyle aldıkları sahte ürünlerle kendilerine zarar vermesinler “derken, konuyla ilgili bir açıklamada Diyetisyen Başak İnsel’den geldi, İnsel ’’Genel olarak halkımızın kulaktan kulağa yayılan tedavilere çok ilgi gösteriyor, özellikle burada doğal besinlerin ve bitkilerin isimleri geçiyorsa çekinmeden uygulayabiliyorlar. Fakat her tedavi kişiye özeldir, konusunda uzmana danışmadan bitki kullanmakta tehlike arz edebilir.

İnternetten bitki çayları almayın!
İnternette satılan dönem dönem moda olan bitki çayları, özellikle zayıflama etkisi savunarak halkın bilinçsizliğinden yararlanıp bu şekilde para kazanma yoluna başvuruyorlar. Dikkat edersiniz ki özellikle yaza doğru gündeme gelip piyasanın hareketli zamanlarından yararlanıyorlar. Bunlara prim vermemek gerek, sağlığınız her şeyden önemli. Bitki alacaksanız kapalı ambalajda veya poşetlerde, gerekli analizleri yapılmış bitkileri tercih edin.

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