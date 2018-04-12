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Sıcak gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Sıcak gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'ye yönelik muhtemel müdahale konuşuldu.

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Eklenme Tarihi: 12-04-2018 16:20 - Güncelleme: 12-04-2018 16:20

Suriye'de savaş çıkacak mı diye konuşulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş bir hamle geldi. Erdoğan Vladimir Putin'i aradı. İki lider Suriye'deki gelişmeleri ele aldı. İki liderin yakın temasta mutabık kaldığı belirtildi.

DÜN DE TRUMP'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada "Suriye’deki gelişmeler, ülkemiz ve bölgemiz ile birlikte tüm dünya çapında bir güvenlik krizine yol açmıştır. Askeri güçlerine güvenen kimi ülkelerin Suriye’yi adeta bir bilek güreşi sahasına çevirmelerinden fevkalade rahatsızlık duyuyoruz. Suriye’deki rejim 1 milyona yakın insanın ölümüne yol açması sebebiyle bizim gözümüzde zaten kapkara bir sicile sahiptir. Dün akşam Sayın Trump’la görüştüm, bugün Putin’le görüşeceğim. Birlikte bu kimyasal katliamı nasıl durdururuz bunu tekrar konuşacağım. Suriye toprakları herkes için güvenli hale gelene kadar oradaki varlığımızı ve faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Suriye’de DEAŞ ile tek samimi ve netice alıcı mücadeleyi Türkiye yürütmüştür. Bir çok Batılı dostların bayrakları bakıyorsunuz bunların tanklarının üzerinde görünüyor. PYD’li teröristleri kurtarabileceklerini zannediyorlarsa çok yanılıyorlar. Her bir PYD’liyi imha edeceğiz. Elbette müttefiklerimizin askerlerine silah doğrultmak gibi bir düşüncemiz asla olamaz" demişti. 
 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Sıkışık__________________________ 12 Nisan 2018 16:43 🌑 Bizim Esad düşmanı, Hristiyan Kulübü ile Gavur Rusya arasında sıkışıp kaldı ... Oysa Yeri Suriye yanında olmalı

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