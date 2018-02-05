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Sevgililer günü ne zaman-2018 hani güne denk geliyor

Sevgililer günü ne zaman-2018 hani güne denk geliyor

Sevgililer günü ne zaman, 2018 14 şubat hangi güne denk geliyor sorusu binlerce sevgilinin merak konusu oldu. 2018 yılında 14 şubat çarşamba gününe denk geliyor. Sevgililer Günü, her yıl 14 Şubat'ta kutlanıyor. İngilizce ismi ise, Valentine Days'tır. Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2018 01:00 - Güncelleme: 05-02-2018 01:00

14 Şubat sevgililer günü ne zaman, hangigüne denk geliyor soruları merak konusu oldu. 2018 yılında 14 şubat çarşamba gününe denk geliyor. Peki 14 şubat sevgililer günü hediyesi neler alınır, kadına alınacak en güel 14 şubat hediyeleri neler, erkeğe alınacak en güzel sevgililer günü hediyesi neler?

14 Şubat sevgililer gününe sayılı günler kala çiftler birbirlerine 14 şubat sevgililer günü hediyelerini almak için tatlı telaşa girdi. Dünyada ve Türkiye'de kutlanan 14 Şubat'ta ne oldu. İşte 14 Şubat'ın tarihi haberimizde.

14 ŞUBAT NE ZAMAN TARİHİ: Sevgililer gününün tarihçesi ise 3. yüzyılda Aziz Valentine’nin gizlice kıydığı nikahlara dayanıyor. M.S. 3. yüzyılda Roma İmparatoru Claudius II, ordusunu güçlendirmek için genç erkeklerin evlenmesini yasaklamıştır. Rivayete göre bu yasağa karşı gelen Aziz Valentine, gizli nikahlar düzenleyerek gençleri evlendirmeye devam etmiştir. İhanetin karşılığını canıyla ödeyen Aziz Valentine M.S. 270 yılında 14 Şubat’ta idam edilmiştir. Bu nedenle her yıl 14 Şubat’ta Sevgililer günü kutlanmaktadır.

Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel bir gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.

Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır.

SEVGİLİLER GÜNÜ ADETLERİ: Sevgililer günündeki en yaygın uygulama eşe ya da sevgiliye verilen karttır. Bu kartlara sevgi mesajları, aşk şiirleri vs. yazılır.

Özellikle batı medeniyetlerinde, sevgilisi olmayanlar hoşlandıkları kişilere kart gönderir. Alıcı kişi, içinde genellikle "Sevgilim olur musun?" yazan bu imzasız kartın kimden geldiğini bulmaya çalışır.

Sevgililer gününde hemen herkes sevgililerine veya eşlerine bu günün ruhu ile bütünleşen, karşı tarafa sevgilerini anlatan hediyeler verir. Bu hediyelerin başında çiçekler ve çikolata gelir.

Sevgililer Gününü çiftler genellikle başbaşa geçirirler. Başbaşa gidilen romantik bir yemek ya da evde hazırlanan romantik bir sofra en yaygın kutlamalardandır.

Çiftler, Sevgililer Günü'nün gecesinin de özel olması için çaba gösterirler. Kimi çiftler, bu güne has, cinselliği ön plana çıkarıcı kıyafetler ve iç çamaşırları alırlar. En çok tercih edilen renk, tutkuyu sembolize eden kırmızıdır.

Bunların yanı sıra, Sevgililer Günü çok sayıda evlenme teklifinin de gerçekleştiği bir gündür.

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