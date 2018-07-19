İZMİR'de, 15 Ağustos 2017 tarihinde 3 yaşındaki Alperen Sakin'in okul servisinde unutularak ölmesine ilişkin görülen davada 'Taksirle adam öldürmek ve delilleri yok etmek ile suçlanan tutuklu sanıklardan Taner İ. 9 yıl, Dilara K. 9 yıl, yine servis sürücüsü Taner İ.'nin eşi ve aynı zamanda anaokulun sahibi olan Yurdagül İ. 5 yıl, Arzu G. 6 yıl, Bekir G. 5 yıl, Ahmet S. 5 yıl ceza aldı. Taner İ. ve Yurdagül İ.'nin tutukluluklarına devam kararı verildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Serviste ölen Alperen'in mahkemesinden karar çıktı haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER