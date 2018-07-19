Serviste ölen Alperen'in mahkemesinden karar çıktı

İZMİR'de, 15 Ağustos 2017 tarihinde 3 yaşındaki Alperen Sakin'in okul servisinde unutularak ölmesine ilişkin görülen davada 'Taksirle adam öldürmek ve delilleri yok etmek ile suçlanan tutuklu sanıklardan Taner İ. 9 yıl, Dilara K. 9 yıl, yine servis sürücüsü Taner İ.'nin eşi ve aynı zamanda anaokulun sahibi olan Yurdagül İ. 5 yıl, Arzu G. 6 yıl, Bekir G. 5 yıl, Ahmet S. 5 yıl ceza aldı. Taner İ. ve Yurdagül İ.'nin tutukluluklarına devam kararı verildi.

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